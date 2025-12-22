Чавунні гусятниці і сковорідки з СРСР: чому вони досі залишаються на ваших кухнях

Чавунний посуд має багато "плюсів"

Чавунні сковорідки та гусятниці досі мають популярність, попри сучасний посуд. Багато людей пам’ятають їх ще з дитинства та асоціюють зі смачними млинцями чи запеченою їжею на кухні у бабусі.

Чому вони залишаються популярними і які переваги ховаються за їхньою вагою та зовнішньою простотою — написав "Телеграф". Почнемо з їхніх переваг.

Чавунні сковорідки та гусятниці: чому сучасний посуд не витіснив класику

Чавун добре підходить для страв, які довго готуються. Метал рівномірно прогрівається і перешкоджає пригоранню. Пориста структура чавуну дозволяє жирам заповнювати пори, створюючи природний антипригарний шар.

Чавунні сковорідки також не бояться кислот, тому до страв можна додавати лимон чи оцет без ризику пошкодити посуд.

Гусятниця, що служить десятиліттями

Чавунні сковорідки передають смак дитинства

Переваги чавунного посуду:

Довговічність: майже не зношується, не деформується, стійкий до подряпин і високих температур;

майже не зношується, не деформується, стійкий до подряпин і високих температур; Універсальність: підходить для всіх плит, духовки та відкритого вогню;

підходить для всіх плит, духовки та відкритого вогню; Екологічність і безпека: це натуральний матеріал без синтетичних покриттів та шкідливих виділень при нагріванні;

це натуральний матеріал без синтетичних покриттів та шкідливих виділень при нагріванні; Стійкість до агресії: не боїться кислот і високих температур, на відміну від тефлонових сковорідок.

Однак є і "мінуси":

Вага: великі сковорідки дуже важкі.

великі сковорідки дуже важкі. Догляд: боїться води, не можна мити агресивними мийними засобами, потребує негайного висушування та змащування маслом, аби не з'являлась іржа;

боїться води, не можна мити агресивними мийними засобами, потребує негайного висушування та змащування маслом, аби не з'являлась іржа; Нагрівання: повільно нагрівається й охолоджується, потрібно терпіння.

Водночас сковорідки з тефлоном або керамікою легші, швидше нагріваються, простіші у догляді і можна мити в посудомийці. Але їхнє покриття не так довговічне, як у чавунних виробів. Тому більшість обирає чавунний посуд.

