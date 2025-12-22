Гороскоп на 23 декабря: сомнительные интриги у Близнецов, промахи у Водолеев

Поспешные поступки редко приводят к хорошему результату

В год Красной Огненной Лошади многим повезет в любви, а пока что "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 23 декабря, чтобы вы заранее знали, каким будет этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Днем лучше позволить себе немного расслабиться — это пойдет на пользу. К вечеру уровень энергии возрастет, интуиция обострится и поможет найти нужный ответ или определить цель, которую вполне реально воплотить в жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Импульсивные шаги могут привести завтра к неприятностям. Полезно заранее продумать запасной план на случай непредвиденных ситуаций. Излишняя нерешительность сейчас неуместна — сталкиваясь с трудностями не стоит отступать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Обстоятельства будут складываться благоприятно. Не тяните с важными решениями и не прерывайте начатые процессы, чтобы сохранить вдохновение и удачу. Ближе к концу дня важно проявить осмотрительность и не втягиваться в сомнительные интриги.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вселенная сделает вас особенно привлекательными для противоположного пола. Одинокие Раки смогут завязать перспективное знакомство, а тем, кто уже в отношениях, стоит быть осторожнее — внезапная ревность партнера может омрачить настроение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Старайтесь завтра больше общаться и быть рядом с другими, не уходите в одиночество. Наибольшего успеха добьются те Львы, кто умеет работать в команде.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не опасайтесь резких перепадов настроения, неудач или скрытых интриг. Тем не менее, не все будет так однозначно — важно присматриваться к деталям и понимать истинные мотивы окружающих, особенно близких людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Утро может пройти за рутинными и утомительными задачами. Появится ощущение, что процесс идет слишком медленно, но при должной внимательности откроются новые возможности и может прийти неожиданная поддержка.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День обещает успех в делах, хотя в общении с коллегами, руководством или партнерами возможны небольшие трудности. Внимательнее отнеситесь к собственному поведению и держите эмоции под контролем — самообладание особенно важно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Проявите больше эмпатии к окружающим и бережное внимание к собственному состоянию. Чуткость к ситуации и общей атмосфере поможет действовать точнее и безопаснее. Вы сможете вовремя понять, когда нужно сделать шаг вперед, а когда — отступить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сосредоточьтесь на делах и работе. Вложенные силы обязательно принесут ощутимый результат. День также благоприятен для налаживания отношений с друзьями или возобновления контакта с бывшим партнером.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Внимательнее прислушивайтесь к интуиции. Внутренний голос поможет избежать неприятных промахов, которые легко допустить, действуя наугад. Он станет особенно отчетливым, если удастся освободить мысли от лишнего шума.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день важно не переходить грань в агрессии и излишней напористости. Это актуально и для работы, и для финансов, и для личных отношений. Инициативу лучше проявлять дозировано — чувство меры завтра особенно ценно.