Гороскоп на 23 грудня: сумнівні інтриги у Близнюків, промахи у Водоліїв

Поспішні вчинки рідко призводять до хорошого результату

У рік Червоного Вогняного Коня багатьом пощастить у коханні, а поки що "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 23 грудня, щоб ви заздалегідь знали, яким буде цей вівторок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вдень краще дозволити собі трохи розслабитись – це піде на користь. До вечора рівень енергії зросте, інтуїція загостриться і допоможе знайти потрібну відповідь або визначити мету, яку реально втілити в життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Імпульсивні кроки можуть призвести до неприємностей. Корисно заздалегідь продумати запасний план на випадок непередбачених ситуацій. Зайва нерішучість зараз недоречна — зіштовхуючись із труднощами не варто відступати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Обставини складатимуться сприятливо. Не тягніть із важливими рішеннями та не переривайте розпочаті процеси, щоб зберегти натхнення та удачу. Ближче до кінця дня важливо проявити обачність та не втягуватися у сумнівні інтриги.

Рак (22 червня — 22 липня)

Всесвіт зробить вас особливо привабливими для протилежної статі. Самотні Раки зможуть зав’язати перспективне знайомство, а тим, хто вже у стосунках, варто бути обережнішими — раптові ревнощі партнера можуть затьмарити настрій.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся завтра більше спілкуватися та бути поряд з іншими, не йдіть в усамітнення. Найбільшого успіху досягнуть ті Леви, хто вміє працювати в команді.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не бійтеся різких перепадів настрою, невдач або прихованих інтриг. Проте не все буде так однозначно — важливо придивлятися до деталей та розуміти справжні мотиви оточуючих, особливо близьких людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ранок може пройти за рутинними та завданнями, що стомлюють. З’явиться відчуття, що процес йде надто повільно, але за належної уважності відкриються нові можливості і може прийти несподівана підтримка.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День обіцяє успіх у справах, хоча у спілкуванні з колегами, керівництвом чи партнерами можливі невеликі труднощі. Уважніше поставтеся до власної поведінки та тримайте емоції під контролем — самовладання особливо важливе.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Проявіть більше емпатії до оточуючих та дбайливу увагу до власного стану. Чуйність до ситуації та загальної атмосфери допоможе діяти точніше та безпечніше. Ви зможете вчасно зрозуміти, коли потрібно зробити крок уперед, а коли — відступити.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зосередьтеся на справах та роботі. Вкладені сили обов’язково дадуть відчутний результат. День також сприятливий для налагодження стосунків із друзями чи поновлення контакту з колишнім партнером.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Уважніше дослухайтеся до інтуїції. Внутрішній голос допоможе уникнути неприємних промахів, які легко припустити, діючи навмання. Він стане особливо чітким, якщо вдасться звільнити думки від зайвого шуму.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цей день важливо не переходити грань в агресії та зайвої наполегливості. Це є актуальним і для роботи, і для фінансів, і для особистих стосунків. Ініціативу краще проявляти дозовано — відчуття міри завтра особливо цінне.