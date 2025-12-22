Как зарядить ноутбук без генератора и зарядной станции: в сети поделились копеечным лайфхаком

Простой совет поможет пользоваться ноутбуком даже во время блекаутов.

Длительные отключения света в Украине ставят многих людей, работающих удаленно, перед проблемой зарядки батареи ноутбука. Но есть простой лайфхак, который поможет зарядить гаджет от простого павербанка.

Выйти из сложной ситуации поможет недорогой кабель с набором переходников. Таким советом поделились пользователи одной из соцсетей.

В соцсети девушка обратилась за подсказкой, чем можно заживить ноутбук во время блэкаутов. Немаловажным фактором она назвала стоимость.

"Нормальный павербанк и переходник такого плана как на фото. Переходник нужно подбирать согласно вольтажу зарядки вашего ноутбука", — ответил ей один из пользователей.

Советы, как зарядить ноутбук без электросети

Как зарядить ноутбук от павербанка

Для того чтобы зарядить ноутбук, нужен как можно более мощный павербанк. Чем больше его емкость, тем лучше. И специальный кабель, доступный в любом специализированном магазине. В зависимости от производителя и качества их цены начинаются от 300 гривен.

Кабель для подзарядки с адаптерами

Какой павербанк выбрать

Перед покупкой павербанка нужно подробно изучить его технические характеристики. Основные требования к ним:

Напряжение не менее 20 В.

Емкость не менее 20 000 mAh.

Выходной ток не менее 2 ампер.

Мощность не менее 40 Вт.

Зарядка ноутбука от павербанка

В украинских торговых сетях есть даже специальные повербанки для ноутбуков. Однако при покупке следует обращать внимание на производителя и отзывы о его продукции. Подделки и некачественные модели павербанков могут не только не подзаряжать, но и повредить батарею ноутбука.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить смартфон без света. В таких случаях могут помочь обычные батарейки.