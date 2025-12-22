Как зарядить ноутбук без генератора и зарядной станции: в сети поделились копеечным лайфхаком
Простой совет поможет пользоваться ноутбуком даже во время блекаутов.
Длительные отключения света в Украине ставят многих людей, работающих удаленно, перед проблемой зарядки батареи ноутбука. Но есть простой лайфхак, который поможет зарядить гаджет от простого павербанка.
Выйти из сложной ситуации поможет недорогой кабель с набором переходников. Таким советом поделились пользователи одной из соцсетей.
В соцсети девушка обратилась за подсказкой, чем можно заживить ноутбук во время блэкаутов. Немаловажным фактором она назвала стоимость.
"Нормальный павербанк и переходник такого плана как на фото. Переходник нужно подбирать согласно вольтажу зарядки вашего ноутбука", — ответил ей один из пользователей.
Как зарядить ноутбук от павербанка
Для того чтобы зарядить ноутбук, нужен как можно более мощный павербанк. Чем больше его емкость, тем лучше. И специальный кабель, доступный в любом специализированном магазине. В зависимости от производителя и качества их цены начинаются от 300 гривен.
Какой павербанк выбрать
Перед покупкой павербанка нужно подробно изучить его технические характеристики. Основные требования к ним:
- Напряжение не менее 20 В.
- Емкость не менее 20 000 mAh.
- Выходной ток не менее 2 ампер.
- Мощность не менее 40 Вт.
В украинских торговых сетях есть даже специальные повербанки для ноутбуков. Однако при покупке следует обращать внимание на производителя и отзывы о его продукции. Подделки и некачественные модели павербанков могут не только не подзаряжать, но и повредить батарею ноутбука.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить смартфон без света. В таких случаях могут помочь обычные батарейки.