Як зарядити ноутбук без генератора та зарядної станції: у мережі поділились копійчаним лайфхаком

Проста порада допоможе користуватись ноутбуком навіть під час блекаутів

Тривалі відключення світла в Україні ставлять багатьох людей, які працюють віддалено, перед проблемою заряджання батареї ноутбука. Проте, є простий лайфхак, який допоможе зарядити гаджет від простого павербанка.

Вийти зі складної ситуації допоможе недорогий кабель з набором перехідників. Такою порадою поділились користувачі однієї з соцмереж.

В соцмережі дівчина звернулась за підказкою, чим можна заживити ноутбук під час блекаутів. Важливим фактором вона назвала вартість.

"Нормальний павербанк і перехідник такого плану як на фото. Перехідник треба підбирати згідно вольтажу зарядки вашого ноутбука", — відповів їй один з користувачів.

Поради, як зарядити ноутбук без електромережі

Як зарядити ноутбук від павербанка

Для того, щоб зарядити ноутбук потрібен якомога потужніший павербанк. Чим більша його місткість, тим краще. Та спеціальний кабель, який доступний в будь-якому спеціалізованому магазині. Залежно від виробника та якості, їх ціни починаються від 300 гривень.

Кабель для заряджання з адаптерами

Який павербанк обрати

Перед купівлею павербанка потрібно детально вивчити його технічні характеристики. Основні вимоги до них:

Напруга не менше 20 В.

Місткість не менше 20 000 mAh.

Вихідний струм не менше 2 ампер.

Потужність не менше 40 Вт.

Заряджання ноутбука від павербанка

В український торгових мережах є навіть спеціальні повербанки для ноутбуків. Проте, при купівлі варто звертати увагу на виробника та відгуки щодо його продукції. Підробки та неякісні моделі павербанків можуть не лише не заряджати, але й пошкодити батарею ноутбука.

