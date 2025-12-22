Рус

Як зарядити ноутбук без генератора та зарядної станції: у мережі поділились копійчаним лайфхаком

Вадим Михальченко
Заряджання ноутбука від павербанка Новина оновлена 22 грудня 2025, 16:22
Заряджання ноутбука від павербанка. Фото Колаж "Телеграфу"

Проста порада допоможе користуватись ноутбуком навіть під час блекаутів

Тривалі відключення світла в Україні ставлять багатьох людей, які працюють віддалено, перед проблемою заряджання батареї ноутбука. Проте, є простий лайфхак, який допоможе зарядити гаджет від простого павербанка.

Вийти зі складної ситуації допоможе недорогий кабель з набором перехідників. Такою порадою поділились користувачі однієї з соцмереж.

В соцмережі дівчина звернулась за підказкою, чим можна заживити ноутбук під час блекаутів. Важливим фактором вона назвала вартість.

"Нормальний павербанк і перехідник такого плану як на фото. Перехідник треба підбирати згідно вольтажу зарядки вашого ноутбука", — відповів їй один з користувачів.

Поради, як зарядити ноутбук без електромережі
Як зарядити ноутбук від павербанка

Для того, щоб зарядити ноутбук потрібен якомога потужніший павербанк. Чим більша його місткість, тим краще. Та спеціальний кабель, який доступний в будь-якому спеціалізованому магазині. Залежно від виробника та якості, їх ціни починаються від 300 гривень.

Кабель для заряджання з адаптерами
Який павербанк обрати

Перед купівлею павербанка потрібно детально вивчити його технічні характеристики. Основні вимоги до них:

  • Напруга не менше 20 В.
  • Місткість не менше 20 000 mAh.
  • Вихідний струм не менше 2 ампер.
  • Потужність не менше 40 Вт.
Заряджання ноутбука від павербанка
В український торгових мережах є навіть спеціальні повербанки для ноутбуків. Проте, при купівлі варто звертати увагу на виробника та відгуки щодо його продукції. Підробки та неякісні моделі павербанків можуть не лише не заряджати, але й пошкодити батарею ноутбука.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити смартфон без світла. В таких випадках можуть допомогти звичайні батарейки.

