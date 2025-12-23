Блокування карток через ТЦК та штрафи: у банку назвали умову, за якої це можливо

Чи має право банк заблокувати картку через неявку до ТЦК — фінансова установа дала офіційну відповідь

Чи будуть блокувати банківські картки ухилянтам на вимогу ТЦК і при яких умовах це можливо?

"Телеграф" отримав офіційну відповідь Укрексімбанку з роз'ясненням механізму блокування коштів і правових основ таких рішень.

Укрексімбанк перевіряє лише законність документів

Пресслужба Укрексімбанку офіційно прокоментувала ситуацію з можливим блокуванням карток через ТЦК. Банк підкреслив важливий момент — фінансова установа аналізує документи на накладення арешту виключно на відповідність нормам чинного законодавства України. Це означає, що банк не приймає самостійних рішень про блокування рахунків клієнтів.

Укрексімбанк не став розкривати конкретну статистику щодо того, чи надходили запити від ТЦК про блокування карток через штрафи або неявку за повістками. Натомість банк зосередився на юридичній стороні питання. Фінансова установа здійснює лише технічну перевірку отриманих документів на їх відповідність законодавству — не більше і не менше.

Відповідь на запит "Телеграфу"

Представники банку не підтвердили і не спростували факт надходження таких запитів від територіальних центрів комплектування. Вони обмежились загальною фразою про аналіз документів згідно з нормами законодавства.

Постанова виконавця або ухвала суду — ось що дійсно може заморозити ваші гроші на картці

Мобільний додаток "Укрексімбанку"

Укрексімбанк детально пояснив офіційну процедуру накладення арешту на банківські рахунки. Згідно з пунктом 73 Інструкції про безготівкові розрахунки Національного банку України, банк виконує арешт коштів лише за наявності конкретних документів. У переліку — постанова державного або приватного виконавця, судове рішення чи ухвала слідчого судді, постановлена під час кримінального провадження.

Це означає, що просто так заблокувати картку неможливо. Процедура чітко регламентована нормативно-правовими актами НБУ. Банк зобов'язаний виконати арешт коштів тільки після отримання офіційного документа від уповноважених органів. Жодних інших підстав для обмеження доступу до рахунку законодавство не передбачає.

Важливий нюанс — сам ТЦК не може безпосередньо заблокувати картку. Центр комплектування має право лише виписати штраф, який потім стягується через виконавчу службу. І вже виконавча служба, за наявності боргу, може звернутися до суду або самостійно винести постанову про арешт коштів на рахунку боржника.

Отже, сам факт несплаченого штрафу від ТЦК або неявки за повісткою автоматично не призводить до блокування картки. Має пройти вся процедура — виписка штрафу, передача справи виконавцям, їхня постанова або судове рішення, і лише після цього банк отримує документ для арешту коштів на рахунку.

