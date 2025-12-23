С Рождеством Христовым! Красочные открытки и теплые поздравления для Viber и Facebook

Поздравьте близких со светлым праздником Рождества Христового

Рождество — светлый семейный праздник, когда родные люди собираются вместе за праздничным столом. В этот день принято ходить в храмы, обращаться к Богу с молитвами и верить в чудеса. В праздничный день самое время проявить тепло к близким и поздравить с Рождеством, можно и в соцсетях.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и теплых поздравлений, которые можно отправить близким в Viber, Facebook и других соцсетях.

Поздравления и открытки с Рождеством

С Рождеством! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, а на душе — спокойно и легко. Пусть этот светлый праздник подарит время для отдыха и самых близких людей рядом.

***

Поздравляю с этим добрым днем! Пусть в жизни будет как можно больше поводов для искренних улыбок и хороших новостей. Желаю веры в лучшее и чтобы впереди ждало только самое светлое.

С Рождеством! Желаю крепкого здоровья, удачи во всех делах и простого человеческого счастья. Пусть каждый день приносит что-то приятное, а мечты потихоньку сбываются.

***

С праздником! Пусть рождественский свет наполнит твой дом уютом и радостью. Мира тебе, согласия в семье и побольше маленьких чудес в повседневной жизни.

Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы всё задуманное получалось, а рядом всегда были те, кто поддержит и поймет. Пусть в сердце будет гармония, а в делах — порядок.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот вечер будет по-особенному теплым и душевным. Желаю, чтобы все тревоги остались в прошлом, а впереди ждали только радостные события.

С праздником! Желаю, чтобы надежда никогда не покидала, а вдохновение помогало во всём. Пусть этот светлый день принесет много энергии и сил для новых свершений.

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю тебе и твоим родным благополучия и достатка. Пусть в жизни будет меньше суеты и больше моментов, от которых хочется искренне улыбаться.

С Рождеством! Добра, тепла и спокойствия твоему дому. Пусть праздник пройдет в замечательной атмосфере и оставит после себя только самые приятные воспоминания.

***

Поздравляю! Пусть это Рождество станет началом чего-то очень хорошего и важного в твоей жизни. Желаю искренности, взаимопонимания с близкими и как можно больше добра вокруг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выбрать — елку или сосну. В чем разница между новогодними деревьями и что лучше поставить в доме.