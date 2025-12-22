Елка или сосна? В чем разница между новогодними деревьями и что лучше поставить в доме

Есть некоторые характеристики, которые отличают елку и сосну в качестве новогоднего дерева

В период новогодних праздников многие украинцы наряжают елки в своих жилищах. И если одна часть людей отдает предпочтение искусственному декору, то другие выбирают живые новогодние деревья. Для тех, кто любит живые хвойные веточки на новогодние праздники, стоит выбрать — ставить елку или сосну?

"Телеграф" рассказывает, в чем разница между этими новогодними деревьями и на что обратить внимание при выборе дерева.

Сравнение елки и сосны

Внешний вид

Елка — имеет более классическую форму, у нее четкий силуэт, ветки растут густо и начинаются почти от самого основания ствола, а иголки более короткие и острые.

Сосна — выглядит более пушистой, но хаотичной, из-за этого она кажется более пышной; имеет длинные иголки, которые растут пучками.

Фото: Getty Images

Аромат и атмосфера

Елка — имеет более "аристократичный" запах хвои, который у многих ассоциируется с детством и праздниками; запах не такой стойкий и быстро выветривается.

Сосна — очень ароматное дерево, имеет более выраженный хвойный и лесной запах; будет пахнуть в доме на протяжении всех праздников.

Разница в иголках

Елка — имеет короткие острые иголки, и это нужно учитывать, если в доме есть дети или животные, это может быть опасно для них; иголки быстрее осыпаются и их сложнее убирать.

Сосна — имеет длинные, более мягкие и гибкие иголки, так что уколоться о них сложнее; они дольше остаются свежими и их легче убирать.

Фото: Getty Images

Что лучше выбрать?

Если вам важно иметь в доме классическое новогоднее дерево с хвойным ароматом, и вы планируете ставить его перед самым Рождеством (25 декабря), то можно выбрать елку. Она простоит до новогодней ночи, а после этого ее можно выносить. Если у вас много мелких и изящных украшений — на елке они будут выглядеть лучше.

Если хотите, чтобы новогоднее дерево простояло дольше, а в доме все время был смолистый и хвойный аромат леса — смело выбирайте сосну. Важный момент — обычно в продаже сосны стоят дешевле, так что это более бюджетный вариант. К тому же, после сосны легче убирать в доме.

Вывод простой — выбор за вами. Учитывая свои потребности и ожидания, выбирайте и наряжайте то новогоднее дерево, которое вам больше подходит.

