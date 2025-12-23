З Різдвом Христовим! Барвисті листівки та теплі привітання для Viber та Facebook

Привітайте близьких зі світлим святом Різдва Христового

Різдво – світле сімейне свято, коли рідні люди збираються разом за святковим столом. Цього дня прийнято ходити до храмів, звертатися до Бога з молитвами та вірити у чудеса. У святковий день саме час виявити тепло до близьких та привітати з Різдвом, можна і в соцмережах.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та теплих привітань, які можна надіслати близьким у Viber, Facebook та інших соцмереж.

Привітання та листівки з Різдвом

З Різдвом! Бажаю, щоб у твоїй хаті завжди було тепло, а на душі — спокійно і легко. Нехай це світле свято подарує час для відпочинку та найближчих людей поряд.

***

Вітаю з цим чудовим днем! Нехай у житті буде якнайбільше приводів для щирих усмішок та гарних новин. Бажаю віри в краще і щоб попереду чекало тільки найсвітліше.

З Різдвом! Бажаю міцного здоров’я, удачі у всіх справах та простого людського щастя. Нехай кожен день приносить щось приємне, а мрії потихеньку збуваються.

***

Зі святом! Нехай різдвяне світло наповнить твій дім затишком та радістю. Миру тобі, згоди в сім’ї та більше маленьких чудес у повсякденному житті.

Вітаю з Різдвом! Бажаю, щоб все задумане виходило, а поряд завжди були ті, хто підтримає та зрозуміє. Нехай у серці буде гармонія, а у справах порядок.

***

З Різдвом Христовим! Нехай цей день буде особливо теплим і душевним. Бажаю, щоб усі тривоги залишились у минулому, а попереду чекали лише радісні події.

Зі святом! Бажаю, щоб надія ніколи не покидала, а натхнення допомагало у всьому. Нехай цей світлий день принесе багато енергії та сил для нових звершень.

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю тобі і твоїм рідним благополуччя та достатку. Нехай у житті буде менше метушні та більше моментів, від яких хочеться щиро посміхатися.

З Різдвом! Добра, тепла та спокою твоєму дому. Нехай свято пройде у чудовій атмосфері та залишить після себе лише найприємніші спогади.

***

Вітаю! Нехай це Різдво стане початком чогось дуже гарного та важливого у твоєму житті. Бажаю щирості, порозуміння з близькими та якнайбільше добра навколо.

