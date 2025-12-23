С Рождеством! Открытки и поздравления на 25 декабря на украинском языке

В этом году Рождество снова отмечается по новому календарю

Рождество — теплый семейный праздник, который несет в себе тепло и благодатную энергетику. В это время родные собираются вместе за праздничным столом и прославляют Рождество Христово. В этом году по новому церковному календарю большой праздник отмечается 25 декабря.

"Телеграф" подготовил праздничные поздравления и открытки на украинском языке, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления и открытки с Рождеством 25 декабря

З Різдвом Христовим! Нехай у твоєму домі панує мир і затишок. Бажаю, щоб світло Вифлеємської зірки освітлювало твій шлях усе життя.

Вітаю тебе з великим святом Різдва! Нехай народження Христа наповнить твоє серце надією та любов’ю. Хай поруч завжди будуть рідні та близькі люди.

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі відчути справжнє диво цього свята. Нехай у твоїй душі звучить тиха колядка, а серце зігрівається теплом.

Христос народився! Нехай це світле свято принесе в твій дім радість і спокій. Бажаю здоров’я, добра і багато щасливих моментів у новому році.

Вітаю з Різдвом! Нехай у твоєму житті з’являється все більше світла й тепла. Хай Господь береже тебе і твою родину від усякого лиха.

З Різдвом Христовим, любий! Бажаю, щоб це свято нагадувало нам про найважливіше — любов і милосердя. Нехай усе хороше множиться у твоєму житті.

Славімо Його! Нехай Різдво принесе тобі душевний спокій і радість. Бажаю, щоб кожен день був наповнений маленькими дивами.

Дорога моя, з Різдвом тебе! Нехай у твоєму серці завжди живе дитяча віра в чудо. Хай цей вечір буде теплим, а рік — щасливим.

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай святкова вечеря збирає за столом усіх, кого любиш. Бажаю миру в душі й гармонії в родині.

Христос народився! Бажаю тобі відчути всю магію цього свята. Нехай любов, надія і доброта супроводжують тебе весь рік.

З Різдвом тебе і твою родину! Нехай у домі лунають колядки, а серця наповнюються теплом. Бажаю здоров’я і багато світлих днів попереду.

Вітаю зі світлим Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка освітлює твої мрії. Хай усе задумане здійсниться, а душа співає від радості.

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі тихої радості й глибокого миру. Нехай це свято нагадає, як важливо бути добрішим один до одного.

Люба, Христос народився! Нехай у твоєму житті буде більше світла й тепла. Бажаю міцного здоров’я, любові й незгасної надії.

Вітаю з Різдвом! Нехай це свято зігріє твою душу й подарує багато щасливих миттєвостей. Хай Господь благословляє тебе і твоїх близьких.

