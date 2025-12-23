Колядки для детей на украинском языке: короткие песенки, которые быстро запоминаются

Подборка коротких легких колядок для детей

Рождество — светлый праздник, который объединяет семьи за праздничным столом. В это время принято ходить в гости и колядовать. Особенно этот праздничный период любят дети, так как за исполнение колядок им дают деньги и гостинцы.

"Телеграф" подготовил подборку коротких и легких колядок для детей, чтобы петь их на Рождество близким и соседям.

Короткие колядки для детей на украинском языке

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері , бо твій князь їде!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Віфліємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Застелено стіл скатертиною,

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

***

З берега до берега

Через річку кладочка.

По сніжку різдвяному

Йде до нас колядочка.

Крутить, крутить віхола,

Вгору сніг здіймається.

Де звучить колядочка,

Радість оселяється!

З берега до берега

Через річку кладочка.

З серденька до серденька

Линь, моя колядочко.

Ранее "Телеграф" рассказывал про текст и мелодию украинской колядки "Нова радість стала". Вы точно пели ее в детстве.