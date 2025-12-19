Мандарины и сладости — это слишком просто: что принести в подарок, когда идете в гости на Новый год 2026

Интересные идеи подарков на Новый год, когда идете в гости к близким

Наступила праздничная пора, впереди Рождество и Новый год. В это время люди часто ходят в гости друг к другу, вместе отмечают праздники и делятся семейным теплом. Идя домой к близким, многие задумываются над подарками и гостинцами — что можно принести, чтобы сделать приятно.

"Телеграф" рассказывает самые интересные идеи, что можно принести, идя в гости к близким на новогодние праздники, кроме сладостей и мандаринов.

Что принести в гости на новогодние праздники?

Не просто алкоголь

Можно принести на праздник бутылку хорошего качественного алкоголя. Однако можно сделать из этого веселое развлечение для всей компании, если принести набор для создания авторского коктейля. Возьмите бутылку джина или бурбона, крафтовый тоник/сироп, сушеные специи и веточку розмарина и добавьте карточку с рецептом вкусного коктейля. Создавать напитки можно всем вместе, прямо за праздничным столом.

Огненный сет

Начинается год Красной Огненной Лошади, а значит и подарок может нести свой символизм. Отличным решением станет корзина с пикантными вкусами: вяленые томаты, острые сыры, чили-джем или перцовый мед. Это и вкусно, и символично.

Зимний пикник

Еще один гастрономический подарок — набор для глинтвейна в красивом оформлении. Однако, это не просто пакетик со специями, это и бутылка хорошего красного вина, и палочки корицы, и сушеные кольца апельсина и, конечно, специи и пряности.

Подарки для уюта в доме

Хорошим решением станет подарить близким что-то для домашнего уюта. Подойдет теплый плед с новогодним узором, набор декоративных подушек, набор свечей в красивом праздничном оформлении. Также можно подарить парные теплые тапочки, пижамы или домашние халаты.

Подарки для развлечений

Если собираетесь большой компанией, можно принести в гости в качестве подарка интересные настольные игры. Потом сможете играть все вместе, когда будете собираться на другие праздники.

Можно принести на домашнюю вечеринку набор для моментальных фото. В него входит фотоаппарат типа Instax/Polaroid и пара кассет к нему. Разобраться, как это работает, несложно, и можно сразу же наделать милых праздничных фото в подарок другим гостям.

Еще один вариант, который подойдет для праздника — печенье с предсказаниями ручной работы. Однако, когда будете готовить этот подарок, сделайте предсказания не обобщенными ("вас ждет успех"), а более личными и вдохновляющими, написанными специально для людей, с которыми вы будете праздновать за одним столом.

Ранее "Телеграф" публиковал новогодний плейлист. Веселые и любимые песни для праздничного настроения.