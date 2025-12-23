Как выглядели новогодние гирлянды в СССР и сколько они стоили (фото)

Электрические украшения были мечтой советских семей

Сегодня новогодние гирлянды можно купить на любой вкус: с музыкой, разными цветами, даже с проекцией на стену. А вот в советское время электрические украшения для елки были настоящим сокровищем. Их хранили, передавали из поколения в поколение, а некоторые семьи вообще не могли себе позволить такую роскошь.

Первые советские гирлянды появились еще в 1938 году. Они назывались "ЕГ-1" и являлись техническим чудом своего времени. Сейчас такие раритеты продаются на аукционах за тысячи гривен – коллекционеры охотятся за ними. "Телеграф" расскажет о самых популярных моделях гирлянд советских времен.

Какие гирлянды были популярны

Самой известной моделью стала "Малютка" — 20 лампочек мощностью 220 Вт за 5 рублей. Сегодня коллекционеры готовы отдать за такой экземпляр несколько тысяч гривен. В середине 80-х появилась "Снежинка", которая тоже стоила 5 рублей.

Гирлянда "Малютка"

Гирлянда "Снежинка"

Интересным вариантом была гирлянда "Сюрприз" 1979 года. Она состояла из 20 светильников в форме свечей с прищепками, соединенными последовательно. Первые елочные гирлянды назывались "ЭГ-1" и имели специальные крепления для веток.

Гирлянда "ЕГ-1"

Редкие модели гирлянд

В 70-х годах популярной была гирлянда "Мешок", которая также стоила 5 рублей. Особенно выделялась "Радуга-1", или "Фонарики", выпускавшаяся с 1971 по 1992 годы. Ее светильники имели необычную форму фонариков.

"Радуга-1" или "Фонарики"

Гирлянда "Шары. Глобус"

Подольский кабельный завод выпускал гирлянду "Шары. Глобус" с 1951 по 1971 годы. Образцы гирлянд 1955 сейчас продаются на аукционах за тысячи гривен — они стали настоящими раритетами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реабилитации Деда Мороза. Мы рассказывали, почему большевики вернули праздник Нового года.