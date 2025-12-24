С Рождественским Святвечером 2025! Лучшие поздравления для родных своими словами и открытками

Подготовили для вас подборку самых красивых открыток и прозаических поздравлений

Святвечер — один из важнейших вечеров года в христианской традиции. Его отмечают в канун Рождества, 24 декабря по новому стилю. В этот день семья собирается, ждет первой звезды и садится к постному ужину. Также в этот вечер обмениваются милыми поздравлениями.

По украинской традиции на столе — кутья, компот и другие песни, а главное правило в этот вечер — спокойствие, примирение и благодарность. Святвечер — не о громкости, а о содержании.

В современном мире к традициям добавился еще один жест – позравление в виде яркой открытки в сообщении. Несколько искренних слов своими словами точно поднимут настроение в Святвечер и вызовут улыбку.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли отправить их родным в Святвечер. Мы также подготовили поздравление своими словами в праздник.

Со Святвечером! Пусть этот вечер станет напоминанием, что даже в сложные времена у нас есть традиции, которые держат и объединяют. Пусть все задуманное производится.

***

В этот Святвечер желаю простых вещей — мира в доме, тепла в разговорах и покоя в сердце. Пусть Рождество принесет свет и хорошие перемены.

Со Святвечером! Пусть кутья будет сладкой, слова — искренними, а приходящий год немного легче, чем предыдущий. Береги себя и своих родных.

***

Пусть Святвечер подарит тишину, которой так не хватает, и держащую веру. Желаю светлых новостей, крепкого здоровья и ощущения дома — где бы ты ни был(а).

Со Святвечером! Желаю, чтобы в этот вечер ты вспомнил все хорошее, что было за год, и с надеждой посмотрел вперед. Пусть в доме будет мир, а в мыслях ясность.

***

Поздравляю со Святвечером. Пусть этот вечер принесет внутреннее спокойствие, добрые мысли и ощущение, что все важно рядом. Пусть Рождество начнется с тепла в сердце.

Со Святвечером! Пусть в твоем доме сегодня будет спокойно, тепло и светло — даже если за окном зима, а в новостях шумно. Желаю здоровья, сил и людей рядом, с которыми легко молчать и говорить.

