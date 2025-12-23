Рождественский, Щедрый и Крещенский: когда в Украине три Святвечера по новому и старому стилю

Переход части церквей на новый календарь не отменил смысла Святвечера — только сместил даты

В украинской традиции Святвечер — это не одна дата, а целый цикл из трех вечеров, каждый со своим содержанием и настроением. Речь идет о Рождественском, Щедром и Голодном Святвечере.

Они формировались веками — еще со времен, когда церковный год был тесно переплетен с бытом и деревенским циклом. "Телеграф" расскажет, когда именно в Украине первый, второй и третий Святвечер — отдельно по новому и старому стилю — и что они означают.

Первый Святвечер — Рождественский

По новому календарю (новоюлианскому) отмечается 24 декабря, по старому календарю (юлианскому) — 6 января. Это самый известный и уважаемый Святвечер — канун Рождества Христова. Именно его большинство украинцев подразумевает, когда говорит "Святвечер".

В этот день соблюдают строгий пост и не садятся за стол до появления первой зари. Ужин состоит из 12 постных блюд, главное из которых – кутья. Семья собирается вместе, молится, вспоминает умерших родственников, избегает ссор. Первый Святвечер символизирует ожидание, надежду и рождение света.

Святвечер. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Второй Святвечер — Щедрый (Маланки)

По новому календарю отмечается 31 декабря, а по старому — 13 января. В народе этот праздник называют Старый Новый год – он менее церковный, но очень живой в украинской культуре.

В отличие от первого, стол уже не постный. Готовят щедрые блюда, мясо, колбасы. Именно в этот вечер ходят щедровальники, звучат шутки, песни, маски, переодевание. Этот Святвечер — о радостях, юморе, достатке и завершении года.

Комната украшена к новогодним праздникам. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Третий Святвечер — Голодный (Крещенский)

По новому календарю 5 января, а по старому — 18 января. Третий Святвечер приходится на канун Крещения. Он символизирует очищение и завершение рождественского цикла.

Это снова постный вечер, поэтому его и называют Голодным. На столе простая еда, часто только кутья и узвар. В доме готовятся к освящению воды, меньше говорят, больше молчат.

