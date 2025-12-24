Навлечете бедность и проблемы на весь год: что строго запрещено делать 24 декабря в Святвечер

Запомните главные традиции и запреты этого праздника

В среду, 24 декабря, по новому церковному календарю, в Украине отмечается Святвечер. Это важный семейный праздник со своими традициями и запретами. По старому стилю он припадал на 6 января.

Святвечер — это время подготовки и ожидания рождения Христа, когда семьи собираются за столом, соблюдая давние обычаи и духовные традиции. В этот праздник готовят 12 постных блюд, среди которых главное место занимает кутья — символ жизни, плодородия и памяти о предках.

Что можно делать в Святвечер 24 декабря:

В этот день верующие готовятся к встрече Рождества, читают молитвы, прося мира, здоровья и благополучия для семьи;

Сегодня стоит проявлять милосердие, прощать обиды и укреплять семейные связи, проводя время с близкими;

Разрешается в первой половине дня наводить порядок, украшать дом и накрывать праздничный стол;

В этот день особенно важно совершать добрые поступки, помогать нуждающимся и делиться теплом с теми, кто в этом нуждается.

Что можно и нельзя делать в Святвечер

Что нельзя делать в Святвечер 24 декабря:

Нельзя ругаться и ссориться с близкими, иначе весь год будет полон проблем;

Сегодня не стоит оставлять недоделанными важные домашние дела, потому что на вашем пути появится много неудач;

Не надевайте черную одежду — она привлекает печаль и тоску, и может омрачить наступающий год;

Не берите в долг и не одалживайте деньги, иначе финансовая удача от вас отвернется;

Нельзя оставлять стол пустым — это считается знаком бедности и духовного опустошения;

Не будьте скупыми и жадными, иначе год будет "бедным" и непростым;

В этот день не обижайте и не отвергайте нуждающихся, иначе год принесет холодность, утраты и трудности.

