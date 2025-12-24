Укр

Навлечете бедность и проблемы на весь год: что строго запрещено делать 24 декабря в Святвечер

Катерина Любимова
Читати українською
Коллаж "Телеграф"

Запомните главные традиции и запреты этого праздника

В среду, 24 декабря, по новому церковному календарю, в Украине отмечается Святвечер. Это важный семейный праздник со своими традициями и запретами. По старому стилю он припадал на 6 января.

Святвечер — это время подготовки и ожидания рождения Христа, когда семьи собираются за столом, соблюдая давние обычаи и духовные традиции. В этот праздник готовят 12 постных блюд, среди которых главное место занимает кутья — символ жизни, плодородия и памяти о предках.

Что можно делать в Святвечер 24 декабря:

  • В этот день верующие готовятся к встрече Рождества, читают молитвы, прося мира, здоровья и благополучия для семьи;
  • Сегодня стоит проявлять милосердие, прощать обиды и укреплять семейные связи, проводя время с близкими;
  • Разрешается в первой половине дня наводить порядок, украшать дом и накрывать праздничный стол;
  • В этот день особенно важно совершать добрые поступки, помогать нуждающимся и делиться теплом с теми, кто в этом нуждается.
Что можно и нельзя делать в Святвечер
Что нельзя делать в Святвечер 24 декабря:

  • Нельзя ругаться и ссориться с близкими, иначе весь год будет полон проблем;
  • Сегодня не стоит оставлять недоделанными важные домашние дела, потому что на вашем пути появится много неудач;
  • Не надевайте черную одежду — она привлекает печаль и тоску, и может омрачить наступающий год;
  • Не берите в долг и не одалживайте деньги, иначе финансовая удача от вас отвернется;
  • Нельзя оставлять стол пустым — это считается знаком бедности и духовного опустошения;
  • Не будьте скупыми и жадными, иначе год будет "бедным" и непростым;
  • В этот день не обижайте и не отвергайте нуждающихся, иначе год принесет холодность, утраты и трудности.

"Телеграф" писал ранее, когда в Украине три Святвечера по новому и старому стилю.

