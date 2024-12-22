Святой вечер 2024: что строго запрещено делать в канун Рождества Христова

Сочельник нужно провести в гармонии с традициями

Святой вечер, или Сочельник — это один из самых значимых христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Согласно новоюлианскому календарю, церковное событие празднуется за день до Рождества 25 декабря.

Христиане готовятся к встрече Святвечора, соблюдая 40-дневный Рождественский пост. Главным событием праздника становится семейный ужин за праздничным столом.

24 декабря необходимо приготовить 12 традиционных блюд, которые не содержат молока, сливочного масла, сметаны и яиц. Таким образом, на столе должны быть исключительно постные угощения.

За стол принято садиться только после того, как на небе появится первая звезда. Перед ужином каждый должен прочитать молитву "Отче наш". Также в этот день нельзя делать некоторые вещи.

Что нельзя делать в Рождественский сочельник 2024

Ссориться и ругаться. Ссоры, злость и плохие слова в этот день могут принести неудачи в наступающем году. День нужно провести в мире и согласии. Убираться и заниматься тяжелой работой. После завершения всех приготовлений к празднику, вечер должен быть посвящен молитве, семейным разговорам и ожиданию Рождества. Гадать или заниматься магией. Несмотря на популярность святочных гаданий, церковь не одобряет такие практики, особенно в святые дни. Считается, что Сочельник — это время для молитвы, а не для обращения к потусторонним силам. Отказываться от помощи нуждающимся. Если кто-то просит помощи, отказать считается плохим знаком. Сочельник — время милосердия и добрых дел. Употреблять алкоголь и переедать. Этот день — время умеренности. Алкогольные напитки и чрезмерные трапезы лучше оставить до Рождества 25 декабря.

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