З Різдвяним Святвечором 2025! Найкращі привітання для рідних своїми словами та у листівках

Підготували для вас добірку найкрасивіших листівок і прозових привітань

Святвечір — один із найважливіших вечорів року у християнській традиції. Його відзначають напередодні Різдва, 24 грудня за новим стилем. В цей день родина збирається разом, чекає першої зірки і сідає до пісної вечері. Також цього вечора обмінюються милими привітаннями.

За українською традицією на столі — кутя, узвар та інші пісні страви, а головне правило цього вечора — спокій, примирення і вдячність. Святвечір — не про гучність, а про зміст.

У сучасному світі до традицій додався ще один жест — привітання у вигляді яскравої листівки у повідомленні. Кілька щирих слів своїми словами точно піднімуть настрій у Святвечір і викличуть посмішку.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли надіслати їх рідним у Святвечір. Ми також підготували привітання своїми словами у свято.

Зі Святвечором! Нехай цей вечір стане нагадуванням, що навіть у складні часи в нас є традиції, які тримають і об’єднують. Хай усе задумане здійснюється.

***

У цей Святвечір бажаю простих речей — миру в домі, тепла в розмовах і спокою в серці. Нехай Різдво принесе світло й добрі зміни.

Зі Святвечором! Хай кутя буде солодкою, слова — щирими, а рік, що приходить, трохи легшим, ніж попередній. Бережи себе і своїх рідних.

***

Нехай Святвечір подарує тишу, якої так бракує, і віру, яка тримає. Бажаю світлих новин, міцного здоров’я й відчуття дому — де б ти сьогодні не був(ла).

Зі Святвечором! Бажаю, щоб у цей вечір ти згадав(ла) все хороше, що було за рік, і з надією подивився(лася) вперед. Нехай у домі буде мир, а в думках — ясність.

***

Вітаю зі Святвечором. Нехай цей вечір принесе внутрішній спокій, добрі думки й відчуття, що все важливе — поруч. Хай Різдво почнеться з тепла в серці.

Зі Святвечором! Нехай у твоєму домі сьогодні буде спокійно, тепло й світло — навіть якщо за вікном зима, а в новинах шумно. Бажаю здоров’я, сил і людей поруч, із якими легко мовчати й говорити.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні три Святвечори за новим і старим стилем. Це не одна дата, а цілий цикл із трьох вечорів, кожен із власним змістом і настроєм.