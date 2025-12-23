Там изготавливали контрабанду? История одесской улицы, которая прославляла революционера и советского военного (фото)

На этой улице более 200 лет назад селилось солдатское поселение, оттуда и ее название

Малая Арнаутская — улица Одессы с богатой историей и легендами, где изготавливали контрабанду и, возможно, появился литературный прообраз Остапа Бендеры. Улица носила имена солдатского поселения, графа, революционера, военачальника, но в последний раз вернула свое первое историческое название.

Как ее переименовывали с 1820 года, что там строилось и на какие здания можно посмотреть сейчас, расскажет "Телеграф". Последнее изменение в ее "паспорте" произошло в 1994 году.

Где она расположена

Улица Малая Арнаутская – одна из улиц Одессы, расположенная в историческом центре. Берет начало от улицы Леонтовича и заканчивается пересечением со Старопортофранковской.

Как изменялось ее название

Улица Малая Арнаутская была заложена в 1820 году. Сначала ее отличали от параллельной Большой Арнаутской, но некоторое время обе улицы называли Арнаутскими одновременно. В период 1854—1858 годов Малая Арнаутская называлась Старая Арнаутская. Название происходит от Арнаутской слободы — солдатского поселения, которое находилось на месте современных улиц Леонтовича и Канатной и состояло преимущественно из арнаутов.

В начале XIX века город ограничивала кольцевая Старопортофранковская улица. Малая Арнаутская проходила от Старопортофранковской неподалеку от мыса Ланжерон (ныне ул. Леонтовича) и шла к границе с Молдаванкой. В 1851 году часть улицы также называлась Молдаванской.

В 1899 году улицу переименовали в честь графа и генералиссимуса Суворова, и это название сохранялось до 1923 года. Во время советской власти ее назвали именем Воровского в честь революционера Вацлава Воровского (1921—1945 годы), затем — в честь советского военачальника маршала Малиновского (1946—1959 годы). После этого название Воровского вернули, а историческое название Малая Арнаутская было восстановлено в 1994 году.

Легенды улицы

По некоторым историческим фактам, как написали в "Odesa-day", на этой улице жил человек, ставший прообразом литературного персонажа Остапа Бендера. Старожилы также упоминают Малую Арнаутскую как место изготовления товаров для контрабанды.

Здания на Малой Арнаутской

Начало улицы (на углу с ул. Леонтовича)

Прибыльный дом

Здание бывшей синагоги рубачей кошерного мяса

