Название вовсе не "сладкое": откуда действительно происходит имя этого города на Харьковщине

Большинство украинцев уверены, что Изюм назван в честь сушеного винограда.

Название харьковского города Изюм кажется таким понятным – сразу представляются виноградники и сладкий сушеный виноград. Но на самом деле эта "сладкая" версия является лишь поздним мифом.

Настоящие корни названия уходят в тюркские слова и древний степной путь. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Миф о царских виноградниках

В массовом сознании Изюм традиционно ассоциируется с сушеным виноградом. На историческом гербе города даже изображены виноградные сады, что укрепило эту романтическую версию. Однако исследователи харьковской старины давно обратили внимание на противоречия в этой легенде.

Город-крепость официально основали в конце XVII века – в 1681-1682 годах. Но в исторических источниках название "Изюм" появляется гораздо раньше: в 1571 году упоминается Изюмская сторожа, в 1639 — Изюмский городок, а впоследствии — Изюмский казацкий окоп, контролировавший важный брод через Северский Донец.

Изюмский шлях – ключ к разгадке

Настоящий ответ кроется в Изюмском шляхе – стратегическом коридоре между Диким Полем и украинскими землями, который функционировал, по меньшей мере, с XV-XVI веков. Именно этот путь и переправа через Донец дали название всей округе, а не наоборот.

Исследователи указывают на тюркское происхождение топонима. Скорее всего, название сформировалось из тюркских слов "гузун" (переправа) и "узун-курган" (длинная гора), обозначавших узел брода и доминантную возвышенность над рекой.

Современный город Изюм находится на юго-востоке Харьковской области Украины, на берегах реки Северский Донец, у подножия горы Кременец. Он является административным центром Изюмского района и расположено примерно в 125–130 км юго-восточнее Харькова и около 18 км от границы с Донецкой областью.

Кременец – настоящий герой истории

Ключевую роль в формировании названия сыграла гора Кременец – доминантная возвышенность над Изюмом высотой более 200 метров, тянущаяся несколько километров. В степном ландшафте она давно служила естественным маяком, от которого путешественники "отсчитывали" путь в днях дороги.

Карта города Изюм (1783 год)

На вершине горы археологи обнаружили остатки укреплений и даже каменную плиту с арабской надписью, подтверждающую существование здесь тюркской крепости. Именно с ней связывают первоначальные названия "Кермен" (татарская крепость), "узун-курган" и последующее возникновение названия Изюма.

Языковая трансформация

Непривычные для славянского уха тюркские названия постепенно трансформировались в более понятные формы. "Узун" или "узюм" перешло в "Изюм", а "узюм-корган" и "кермен" – в "Кременец", закрепившееся за главной горой города.

Изюм на старой открытке

Существует даже гипотеза, что автор "Слова о полку Игореве" называет Кремянец "Шеломянем" – "шлемовидной" возвышенностью, за которой начинается другая земля. Это подчеркивает сакральную и стратегическую роль этой горы в древнем приграничье.

Символ устойчивости

Сегодня Изюм воспринимается не только как город с "несладкой" историей названия, но и символом стойкости восточного фронтира Украины. Здесь древние тюркские ориентиры и казацкие укрепления переплетаются с новейшими страницами войны и возрождения, напоминая о многослойной истории украинского пограничья.

