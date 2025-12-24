От 50 грн за баночку: где купить акционные рыбные консервы для праздничных закусок и блюд

Среди консервов найдете шпроты и сардины

В крупнейшей сети продуктовых супермаркетов "АТБ" продолжают действовать скидки на продукты к новогоднему столу. Значительно подешевели популярные консервы, которые часто используют для салатов и закусок.

Наибольшие скидки достигают 25-35% и будут действовать до 1 января 2026 года. Это позволяет купить рыбные консервы по более низким ценам в преддверии праздников, передает "Телеграф".

Сколько стоят сардины, тунец и шпроты по акции

Итак, консерву сардины весом 230 граммов продают за 49,50 гривны. До скидки она стоила в 76,60 гривны.

Также в продаже есть тунец кусочками от De Luxe Foods & Goods Selected весом 185 граммов за 58,50 гривны. Раньше его цена составляла 83,90 гривны.

Что купить в магазине

Шпроты в масле от той же торговой марки, 190 грамм, можно купить за 65,90 гривны. Экономия составляет 28,6 гривны.

Отдельно действует скидка на печень трески De Luxe Foods & Goods Selected весом 121 грамм. Ее продают за 82,30 гривны вместо 109,90 гривен.

Консервы по заниженным ценникам

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мандарины, апельсины, гранат и киви перед праздниками продают со скидками в супермаркетах. Мы нашли где выгоднее купить фрукты к праздничному столу.