Мандарины, гранат, киви: где выгодно купить фрукты к праздничному столу

Какие магазины выставили предновогодние скидки

Праздники уже близко, и украинцы продолжают подготовку к праздничному столу. Магазины постоянно выставляют акционные предложения на фрукты и другие продукты, которые наиболее востребованы в это время.

Скидки небольшие, но все равно удастся немного сэкономить. "Телеграф" показал, где можно купить фрукты, в частности апельсины, гранат, мандарины и киви по сниженным ценникам.

В "АТБ" апельсины продают со скидкой 15% — 1 килограмм стоит 57,90 гривны вместо 68,90 гривны.

Скидки на апельсины

В "Сильпо" гранат можно купить за 19,90 гривны килограмм, что на 10% дешевле.

Фрукты для праздничного стола

У "Varus" также есть выгодные предложения на мандарины:

Мандарины Надоркотт продают со скидкой 20% — 199,90 гривны вместо 249,90 гривны;

Мандарины Новая Biberciler можно взять за 89,90 грн, а не за 99,90;

Мандарины Клементин – за 69,90 гривны, сэкономив 5 гривен.

Сочные мандарины по акционной цене этой недели

У "Фора" можно взять киви на 13% дешевле — за 69,90 гривны.

Киви со скидкой

