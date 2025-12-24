Станут ли яйца "золотыми" перед праздниками? Экономист дал прогноз, что будет с ценами дальше

Украинские хозяйки перед праздниками много пекут, поэтому яиц покупают больше

Цены на яйца в Украине в декабре этого года бьют рекорды, но традиционный скачок стоимости перед зимними праздниками будет незначительным. Этому есть несколько причин.

Что нужно знать:

Главный фактор удорожания яиц не перебои с электричеством, а цены на комбикорм

Есть три главные причины, почему в Украине сейчас нет существенного роста цен на этот продукт перед праздниками

После Рождества и Нового года яйца могут даже подешеветь

Об этом "Телеграфу" рассказали производители птицеводческой продукции и экономисты: Как изменятся цены на яйца перед Новым годом (инфографика)

По мнению экспертов, цены на этот продукт перед праздниками несколько увеличатся, однако рост будет не более чем на 10% от текущей стоимости. Обычно спрос на яйца перед праздниками растет, потому что они идут в выпечку и другие праздничные блюда.

Действительно, в связи с ростом спроса перед новогодними праздниками яйцо пойдет вверх. Максимум – на 10%. То есть это плюс 6-7 гривен к цене, которая есть сегодня, — прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Яйца нужны для приготовления праздничной выпечки

Что будет с ценами на яйца после праздников

Эксперт уверен, что после Рождества и Нового года стоимость яиц вернется к предыдущему уровню. Более того, цена может стать даже ниже.

После праздников он утихнет, я думаю, что даже откатится, – прогнозирует Пендзин.

Почему яйца перед праздниками подорожают незначительно

Есть три главные причины, почему яйца не продемонстрируют резкого ценового скачка накануне праздников. Первая — в Украине стало меньше потребителей, а значит и спроса.

Кроме того, люди не покупают много яиц, потому что из-за длительных отключений света они могут испортиться. Это еще одна причина отсутствия ажиотажа, который потянул бы цены вверх.

Как можно запасаться, если отключения света длятся до 17 часов в день? Когда нельзя долго хранить продукты в холодильнике?, — объяснил исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко

Он назвал и третий фактор – низкая покупательная способность населения. В этих условиях любое повышение цен приводит к тому, что люди покупают меньше.

Заместитель коммерческого директора компании "Агро-Рось" Наталья Сайковская отметила, что увеличенного спроса на яйцо перед зимними праздниками в Украине не наблюдается уже третий год. Люди не запасаются, как раньше, из-за проблем с хранением в условиях перебоев с электричеством.

