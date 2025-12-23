Конфеты дешевле на треть: где можно купить сладости по акции

Среди товаров можно найти сладости от Millennium

Перед праздниками украинцы активно ищут выгодные предложения на продукты. В одной из крупных сетей появились заметные скидки на шоколад, десерты и другие праздничные лакомства.

В "АТБ" есть товары, которые дешевле на -38%. "Телеграф" подробнее написал обо всех акционных сладостях к праздничному столу.

Например, на шоколад от ТМ "Millennium" скидка составляет минимум 38%:

"Корзинка Ассорти" (220 г) – 136,90 грн вместо 220,90 грн;

"Elegant" молочный шоколад (285 г) – 161,90 грн вместо 263,90 грн;

"Riviera" (250 г) – 147,90 грн вместо 240,40 грн.

Что купить по акции в "АТБ"

На "Любимов" также действуют значительные скидки:

Молочный шоколад (125 г) – 72,90 грн вместо 117,60 грн;

"Truff" миндаль в молочном шоколаде (100 г) – 64,50 грн вместо 104,80 грн;

"Angel`s kiss" (140 г) – 107,90 грн вместо 175,90 грн.

На вафельные шарики, десерт "Бонжур", шоколадные "Shooters" с бренди-ликером и "Вишня" с ликером действует скидка 35%.

Также есть акции на другие конфеты:

"Ассорти с начинками" 250 г от ТМ "День в День" – 92,90 грн вместо 132,90 грн (-30%);

Шоколадные конфеты с ореховым пралине и целым лесным орехом (205 г) и "Птичье молоко" (240 г) – 114,90 грн вместо 163,90 грн

Акция продлится с 17 декабря 2025 года по 1 января 2026 года.

