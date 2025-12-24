Від 50 грн за баночку: де купити акційні рибні консерви для святкових закусок і страв

Серед консервів знайдете шпроти та сардини

В найбільшій мережі продуктових супермаркетів "АТБ" продовжують діяти знижки на продукти до новорічного столу. Значно подешевшали популярні консерви, які часто використовують для салатів і закусок.

Найбільші знижки сягають 25–35% і діятимуть до 1 січня 2026 року. Це дозволяє купити рибні консерви за нижчими цінами напередодні свят, передає "Телеграф".

Скільки коштують сардини, тунець і шпроти по акції

Тож, консерву сардини вагою 230 грамів продають за 49,50 гривень. До знижки вона коштувала 76,60 гривень.

Також у продажу є тунець шматочками від De Luxe Foods & Goods Selected вагою 185 грамів за 58,50 гривень. Раніше його ціна становила 83,90 гривень.

Що купити в магазині

Шпроти в олії від тієї ж торгової марки, 190 грамів, можна купити за 65,90 гривень. Економія складає 28,6 гривні.

Окремо діє знижка на печінку тріски De Luxe Foods & Goods Selected вагою 121 грам. Її продають за 82,30 гривень замість 109,90 гривень.

Консерви за заниженними цінниками

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мандарини, апельсини, гранат і ківі перед святами продають зі знижками в супермаркетах. Ми знайшли, де вигідніше купити фрукти до святкового столу.