Путин послал главный сигнал: Цымбалюк о возможности завершения войны

Москва продолжает агрессивную риторику

Глава Кремля Владимир Путин во время прямой линии послал сигнал о своих замыслах. Он демонстрирует, что и дальше планирует воевать против Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, глава РФ стремится показать, что поступаться своими амбиции не собирается.

Подробнее читайте в интервью журналисту "Телеграфа": Чем болен Путин и чего он хочет от Украины — Цымбалюк о войне и том, на кого ставят США

Верность традициям

Владимир Путин проводит прямые линии не только как дань кремлевским традициям. Он также хочет показать, что контролирует ситуацию внутри РФ и указать направление дальнейшего движения его государства.

"Есть традиции. Хотя они сократили этот весь моцион. Раньше было два больших мероприятия: "общение со смердами" и отдельно большая пресс - конференция, куда я время от времени когда-то ходил. Но, кроме церемониала, Путин продемонстрировал, что он жив, не сдается и планирует воевать дальше. Главный сигнал именно такой", — сказал Цымбалюк.

Роман Цымбалюк. Фото Радио Свобода

В то же время, по словам журналиста, заявления народных избранников о скором окончании войны или каком-то перемирии слишком оптимистичны. Даже участие представителей США в переговорах, на мирное урегулирование не оказывает никакого влияния.

"Депутат может быть либо прав, либо нет. Я только напомню всем, что мы не с американцами воюем. Какой-то результат, в теории, должен быть, но когда кто-то это прогнозирует, это пальцем в небо. Там куча шагов со всех сторон, чтобы это произошло. И дата зависит именно от этих шагов, а они мало прогнозируемы", — сказал Цымбалюк.

По его словам, Путин показал, что война будет продолжаться, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа. Ситуация свидетельствует, что глава Кремля попросту не может сейчас остановить войну.

"Остановка войны здесь и сейчас, означает, что Россия эту войну проиграла. Точка. Поэтому он и упирается максимально", — подчеркнул Цымбалюк.

Роман Цымбалюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на закрытой встрече со СМИ Владимир Зеленский рассказал о 20 пунктах "мирного соглашения", выборах и дальнейшей судьбе Донбасса.