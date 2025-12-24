Путін надіслав головний сигнал: Цимбалюк про можливість завершення війни

Москва продовжує агресивну риторику

Глава Кремля Володимир Путін під час прямої лінії надіслав сигнал про свої задуми. Він демонструє, що й надалі планує воювати проти України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, глава РФ прагне показати, що поступатись своїми амбіціями не збирається.

Детальніше читайте в інтерв'ю журналіста "Телеграфу": Чим хворий Путін і чого він хоче від України — Цимбалюк про війну і те, на кого ставлять США

Вірність традиціям

Володимир Путін проводить прямі лінії не тільки як данину кремлівським традиціям. Він також хоче цим показати, що контролює ситуацію всередині РФ та вказати напрямок подальшого руху його держави.

"Є традиції. Хоча вони скоротили цей весь моціон. Раніше було два великих заходи: "общеніе со смєрдамі" і окремо велика пресконференція, куди я час від часу колись ходив. Але, окрім церемоніалу, Путін продемонстрував, що він живий, не здається і планує воювати далі. Головний сигнал саме такий", — сказав Цимбалюк.

Роман Цимбалюк. Фото Радіо Свобода

Водночас, за словами журналіста, заяви народних обранців щодо швидкого закінчення війни або якогось перемир'я надто оптимістичні. Навіть участь представників США в переговорах на мирне врегулювання не впливають жодним чином.

"Депутат може бути або правий, або ні. Я тільки нагадаю всім, що ми не з американцями воюємо. Якийсь результат, в теорії, має бути, але коли хтось це прогнозує, це пальцем в небо. Там купа кроків з усіх боків, щоб це сталося. І дата залежить саме від цих кроків, а вони мало прогнозовані", — сказав Цимбалюк.

За його словами, Путін показав, що війна триватиме, попри зусилля президента США Дональда Трампа. Ситуація свідчить, що глава Кремля просто не може зараз зупинити війну.

"Зупинка війни тут і зараз, означає, що Росія цю війну програла. Крапка. Тому він і впирається максимально", — підкреслив Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що на закритій зустрічі зі ЗМІ Володимир Зеленський розповів про 20 пунктів "мирної угоди", вибори та подальшу долю Донеччини.