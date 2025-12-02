Конца войны ждать недолго? В Раде озвучили позитивный прогноз

Американские партнеры хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить войну

Война в Украине идет к завершению. Мир может наступить уже в ближайшие месяцы, а может даже и недели.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Так, по словам народного депутата, свое мнение, которое он озвучивал еще в сентябре, о том, что война может закончиться к концу 2025, он не изменил.

Более того, то, что произошло: ультиматум и попытка быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уж такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить войну. Я об этом говорил еще в сентябре, что как только состоится встреча президентов Украины и США, а затем Украины, США и наших европейских партнеров, то время завершения войны можно будет исчислять, наверное, неделями, а не месяцами. И я думаю, что все равно к этому все идет. объяснил Вениславский

Вениславский отмечает, что остается убежденным, что мир в Украине — краткосрочная перспектива. А война не будет продолжаться годами.

Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас есть еще декабрь) или это будет в феврале, марте. сказал Вениславский

