Самые красивые поздравления и открытки на Святвечер 24 декабря

Поздравьте близких с праздником Святвечера

По новому церковному календарю 24 декабря в Украине отмечается предрождественский Святвечер. В это время верующие ожидают чуда Рождества Христового. Семьи собираются вместе за праздничным столом и поздравляют друг друга.

"Телеграф" подготовил подборку красивых пожеланий и открыток, чтобы вы могли поздравить родных, друзей, коллег или соседей с праздником Святвечера.

Поздравления и открытки со Святвечером

Поздравляю со Святвечером! Пусть первая рождественская звезда принесет в ваш дом мир, благодать и Божье благословение. Желаю, чтобы праздничная кутья была сладкой, а сердце наполнилось надеждой и светом.

***

Со Святым вечером вас! Пусть небесный свет согреет каждую комнату вашего дома и подарит душе покой. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и только добрых вестей в это магическое время.

Сегодня особенный вечер, когда случаются чудеса. Пусть Божья милость всегда оберегает вашу семью от невзгод, а за праздничным столом царят искренние улыбки. Мира вам, достатка и веры в лучшее.

***

Поздравляю со Святвечером и наступающим Рождеством! Пусть этот вечер станет началом счастливого и спокойного года. Желаю душевной гармонии, уюта у семейного очага и исполнения самых заветных желаний.

Пусть рождественская звезда осветит ваш путь к большим успехам и радости. Желаю уютного ужина в кругу самых близких людей и теплых, искренних разговоров. Пусть в вашем доме всегда живет счастье!

***

С праздником! Пусть вечерняя заря принесет весть о мире и спокойствии для всей вашей семьи. Желаю, чтобы стол был богатым, а сердца — полными доброты и милосердия к окружающим.

Поздравляю со Святой вечерей! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает вас на каждом шагу. Желаю победы света над тьмой, здоровья всем родным и самого доброго праздника.

***

Вкусной кутьи и веселой коляды! Пусть Сочельник объединит всю семью за одним столом, несмотря на любые расстояния. Желаю внутреннего спокойствия и огромной радости в каждом новом дне.

Со Святвечером! Пусть Господь дарует вашей семье долгие годы жизни в мире и благополучии. Пусть каждое загаданное сегодня желание обязательно исполнится под сиянием первой звезды.

***

Желаю светлого и благословенного Сочельника! Пусть в вашей обители всегда будет тепло от любви, а на душе — легко от добрых помыслов. Счастливых вам праздников и Божьей опеки!

Ранее "Телеграф" рассказывал о колядках для детей на украинском языке. Короткие песенки, которые быстро запоминаются.