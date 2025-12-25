Укр

От польского деликатеса до советского дефицита: что скрывается за названием этих культовых конфет

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Раскрываем тайны легендарного вкуса, который до сих пор заставляет сладкоежек забыть о диете

Конфеты "Птичье молоко" – это не просто сладости. Это настоящая легенда, объединяющая поколение, напоминающая о прошлом и до сих пор остается любимым лакомством миллионов людей.

Это воздушное наслаждение шоколадной оболочки имеет увлекательную историю, которая начинается в довоенной Европе и продолжается на украинских кондитерских фабриках. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Польские корни советской легенды

История "Птичьего молока" началась далеко от Советского Союза – в Варшаве в 1936 году. В это время польский кондитер Ян Ведель на фабрике E. Wedel создал рецепт нежного молочного суфле на основе сгущенки, сахарного сиропа и желатина.

Название конфет родилось из русской пословицы, которую отыскал Владимир Даль: "Все есть у богатого, а птичьего молока нет". Это выражение означало что-то невероятное, недостижимое – именно таким деликатесом и должны стать новые конфеты. Они быстро завоевали популярность в Европе, но настоящая слава ждала их в СССР.

Птичье молоко от польской фабрики

Как "Птичье молоко" попало в Советский Союз

Поворотным моментом стал 1967 год, когда министр пищевой промышленности СССР отведал эти конфеты во время визита в Чехословакию. Впечатленный вкусом, он приказал воспроизвести рецепт на советских фабриках.

Задание получила московская фабрика "Рот Фронт", где команда лучших кондитеров взялась за адаптацию рецепта. Главной инновацией стала замена желатина агар-агаром – вещество из морских водорослей, которое придавало суфле идеальной стабильности и воздушности.

Рецепт распространили по всему Союзу, и "Птичье молоко" мгновенно стало дефицитным деликатесом. Конфеты продавали "из-под пола", за ними выстраивались очереди, а достать коробку считалось большой удачей.

Украинская страница истории

В Украине "Птичье молоко" укоренилось не менее крепко. Кондитерские фабрики Киева, Харькова и Одессы освоили классический рецепт и сохранили его традиции, продолжая использовать агар-агар для достижения той же воздушной текстуры.

В 1980-90-х годах очереди за "Птичьим молоком" в украинских городах не уступали московским. Советский дефицит сделал эти конфеты настоящим хитом, и даже после распада СССР спрос на них не упал.

Сегодня украинские производители предлагают как классические варианты, так и современные интерпретации – с вишней, орехами, разными наполнителями, адаптированные к местным вкусам. Домашние рецепты "Птичьего молока" остаются популярными на украинских кулинарных сайтах, где хозяйки делятся секретами приготовления с добавлением сметаны или фруктовых сиропов для оригинального вкуса.

Варианты наполнения конфет

Современность: между ностальгией и инновациями

Сегодня "Птичье молоко" продолжают выпускать крупные фабрики, сохраняя классический вкус. Появились многочисленные вариации с разными добавками, но настоящие ценители предпочитают оригинальный рецепт.

новый вкус "Птичьего молока"

В Украине эти конфеты остаются популярными благодаря ностальгии по былым временам и настоящей любви к их неповторимому вкусу. Их часто готовят дома по упрощенным рецептам, продают на ярмарках и дарят на праздники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о торте "Птичье молоко". Ведь прежде чем производить торт, начали выпускать одноименные конфеты.

Теги:
#История #Конфеты #Птичье молоко