От польского деликатеса до советского дефицита: что скрывается за названием этих культовых конфет

Конфеты "Птичье молоко" – это не просто сладости. Это настоящая легенда, объединяющая поколение, напоминающая о прошлом и до сих пор остается любимым лакомством миллионов людей.

Это воздушное наслаждение шоколадной оболочки имеет увлекательную историю, которая начинается в довоенной Европе и продолжается на украинских кондитерских фабриках. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Польские корни советской легенды

История "Птичьего молока" началась далеко от Советского Союза – в Варшаве в 1936 году. В это время польский кондитер Ян Ведель на фабрике E. Wedel создал рецепт нежного молочного суфле на основе сгущенки, сахарного сиропа и желатина.

Название конфет родилось из русской пословицы, которую отыскал Владимир Даль: "Все есть у богатого, а птичьего молока нет". Это выражение означало что-то невероятное, недостижимое – именно таким деликатесом и должны стать новые конфеты. Они быстро завоевали популярность в Европе, но настоящая слава ждала их в СССР.

Как "Птичье молоко" попало в Советский Союз

Поворотным моментом стал 1967 год, когда министр пищевой промышленности СССР отведал эти конфеты во время визита в Чехословакию. Впечатленный вкусом, он приказал воспроизвести рецепт на советских фабриках.

Задание получила московская фабрика "Рот Фронт", где команда лучших кондитеров взялась за адаптацию рецепта. Главной инновацией стала замена желатина агар-агаром – вещество из морских водорослей, которое придавало суфле идеальной стабильности и воздушности.

Рецепт распространили по всему Союзу, и "Птичье молоко" мгновенно стало дефицитным деликатесом. Конфеты продавали "из-под пола", за ними выстраивались очереди, а достать коробку считалось большой удачей.

Украинская страница истории

В Украине "Птичье молоко" укоренилось не менее крепко. Кондитерские фабрики Киева, Харькова и Одессы освоили классический рецепт и сохранили его традиции, продолжая использовать агар-агар для достижения той же воздушной текстуры.

В 1980-90-х годах очереди за "Птичьим молоком" в украинских городах не уступали московским. Советский дефицит сделал эти конфеты настоящим хитом, и даже после распада СССР спрос на них не упал.

Сегодня украинские производители предлагают как классические варианты, так и современные интерпретации – с вишней, орехами, разными наполнителями, адаптированные к местным вкусам. Домашние рецепты "Птичьего молока" остаются популярными на украинских кулинарных сайтах, где хозяйки делятся секретами приготовления с добавлением сметаны или фруктовых сиропов для оригинального вкуса.

Современность: между ностальгией и инновациями

Сегодня "Птичье молоко" продолжают выпускать крупные фабрики, сохраняя классический вкус. Появились многочисленные вариации с разными добавками, но настоящие ценители предпочитают оригинальный рецепт.

В Украине эти конфеты остаются популярными благодаря ностальгии по былым временам и настоящей любви к их неповторимому вкусу. Их часто готовят дома по упрощенным рецептам, продают на ярмарках и дарят на праздники.

