"Роскошный максимум": сколько стоили дефицитные "Трюфели" и кто выпускает эти конфеты сегодня

Эти шоколадные конфеты с характерной куполообразной формой и обсыпкой из какао были символом достатка и особого случая

Еще 50-60 лет назад полки магазинов не изобиловали разнообразием сладостей, но среди немногочисленного ассортимента выделялись конфеты, которые считались настоящей роскошью. Одним из таких лакомств был "Трюфель" — шоколадные конфеты, цена которых достигала 9–11 рублей за килограмм.

Это делало их одними из самых дорогих на прилавках, и покупали их не для повседневного чаепития, а исключительно к праздникам или в подарок. "Телеграф" расскажет про конфеты подробнее.

Что делало советский "Трюфель" особенным

Советские "Трюфели" заметно отличались от своих европейских собратьев. Если классические французские трюфели представляли собой мягкие конфеты с нежной начинкой под шоколадной глазурью, то советский вариант имел плотную текстуру и характерную форму небольшого конического купола. Секрет "стабильного" вкуса крылся в строгих требованиях ГОСТа, которые гарантировали узнаваемый вкус независимо от того, на какой фабрике произвели конфеты.

Конфета "Трюфель"

Из чего делали легендарное лакомство

Рецептура советского "Трюфеля" была продумана до мелочей. В основе лежала насыщенная шоколадная масса с тонким ванильным ароматом. Классический состав включал тёртое какао, масло какао и сахарную пудру, которые формировали базу корпуса конфеты. Для придания тающей текстуры добавляли кокосовое масло, а характерный аромат обеспечивали ванилин и ирисовая эссенция.

Финальным штрихом была обсыпка из какао-порошка, которая не только создавала благородный внешний вид, но и придавала конфете лёгкую приятную горчинку, контрастирующую со сладостью шоколадной массы.

Киевская фабрика им. Карла Маркса и её "Трюфели"

Особую известность получили "Трюфели", произведённые на киевской кондитерской фабрике им. Карла Маркса – одном из ведущих предприятий отрасли. Эта фабрика прославилась не только легендарным тортом "Киевский", но и премиальными шоколадными конфетами, среди которых трюфельные занимали почётное место. Киевские "Трюфели" выпускались в классической форме – плотные куполообразные конфеты с насыщенным вкусом какао и характерной горчинкой.

Раритетная обертка от "Трюфеля" фабрики им. Карла Маркса

После национализации предприятие стало главным кондитерским брендом украинской столицы. В годы независимости фабрика трансформировалась в корпорацию Roshen, но традиция выпуска продукции высшей категории сохранилась. Именно поэтому для многих поколений киевские "Трюфели" остались символом столичной "фирменной" сладости.

Современные "трюфели"

В Украине сейчас трюфельные конфеты делают и крупные фабрики, и небольшие мануфактуры. Это и массовый шоколад, и "здоровые" трюфели без сахара.

"Трюфель" от Roshen

Крупные фабрики:

Roshen : выпускает трюфельные цукерки, в том числе линеейки вроде Roshen Truffle Liquor с ганашем и ликёром, ориентируясь на формат "премиум" шоколадных конфет.​

: выпускает трюфельные цукерки, в том числе линеейки вроде Roshen Truffle Liquor с ганашем и ликёром, ориентируясь на формат "премиум" шоколадных конфет.​ АВК : один из самых заметных производителей трюфелей в масс-сегменте, есть линейки "Трюфель Оригінальний", молочный "Trueffle", вкусы с клубникой и др., продаются весовые и фасованные варианты.

: один из самых заметных производителей трюфелей в масс-сегменте, есть линейки "Трюфель Оригінальний", молочный "Trueffle", вкусы с клубникой и др., продаются весовые и фасованные варианты. "Світоч": представлен на рынке трюфельных конфет в виде шоколадных наборов и весовых конфет, где используются трюфельные (ганашные) начинки с различными вкусами – классический шоколадный, ореховый, ликёрный.

"Трюфель" от АВК

Сегодня "Трюфель" уже не дефицит, а привычный гость на полках супермаркетов. Тем не менее меняются фабрики, рецептуры, упаковка и маркетинг, а сама идея "особенной" конфеты, которую достают по случаю, остаётся неизменной.

Ранее "Телеграф" рассказывал про конфеты "для взрослых". Их искали "в подарок", везли как сладкий сувенир и берегли для особых случаев.