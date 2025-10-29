Его готовили даже на день рождения политических деятелей: как и когда в СССР появился торт "Птичье молоко" (фото)

Прежде чем изготавливать торт "Птичье молоко", начали выпускать конфеты

Легендарный торт "Птичье молоко" стал символом советской кондитерской культуры и до сих пор остается любимым десертом многих поколений.

Это был первый торт в СССР, на который был выдан патент. "Телеграф" решил рассказать историю создания этого десерта.

Легендарный торт "Птичье молоко" был создан в Москве в 1970-х годах. По одним данным, его изобрел коллектив кондитерского цеха ресторана "Прага" в 1978 году под руководством шеф-кондитера Владимира Гуральника, по другим — сам Гуральник придумал рецепт еще в 1974 году.

Напомним, что конфеты "Птичье молоко" появились в СССР еще раньше. Первые экспериментальные партии конфет начали выпускать в 1967 году на Владивостокской фабрике. Вероятно, что и торт изготовляли именно там.

Торт готовили из кексового теста и добавляли крем, который был на основе сливочного масла, сгущенки, сахаро-агарового сиропа и взбитых яичных белков, а сверху покрывали шоколадной глазурью.

В 1982 году способ приготовления "Птичьего молока" официально получил авторское свидетельство № 925285 — это был первый патент на торт в СССР. Для его производства специально обустроили цех, выпускавший до двух тысяч тортов в сутки, однако десерт все равно оставался дефицитом. По свидетельству Гуральника, один 15-килограммовый торт даже изготовляли для празднования 70-летия Леонида Брежнева.

