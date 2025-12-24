История конфеты, пережившей смену эпох, фабрик и рецептов, но не утратившая главного: способности возвращать людей в самые сладкие воспоминания

Конфеты – это маленькие сладкие детали, без которых сложно представить детство, праздники и семейные встречи. Они всегда были способом порадовать себя и других, сделать обычный день немного особенным.

Сегодня существуют сотни видов конфет – от простых карамелей до изысканных пралине и ручной работы трюфелей, но у каждого человека есть своя та же любимая конфета, которая мгновенно возвращает в воспоминания. Для многих это простенькая "Ромашка", но ее подлинная история не так уж и проста. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Тайна рождения рецепта

Официально рецепт "Ромашки" приписывают технологам советской фабрики "Большевик", однако существует версия о его довоенном происхождении – от фабрики "Gazet". Независимо от точной даты рождения одно неоспоримое: "Ромашка" появилась именно во Львове – городе, который в середине XX века буквально дышал шоколадом.

История львовского кондитерского дела началась в 1882 году, когда Маурисий Брандштадтер основал паровую фабрику сахаров и медовиков Branka на нынешней улице Шептицких, 26. До Второй мировой здесь работало более 600 рабочих.

После войны и национализации фабрика стала "Красной розой", а в 1962 году вошла в состав объединения "Свиточ", которое продолжает львовскую шоколадную традицию и сегодня. Именно эта протяженность – от довоенной частной мастерской через советское предприятие до современной фабрики – сохранила особый подход к качеству и вниманию к деталям.

"Ромашки" от "Свиточ" в современной обертке

У первых "Ромашек" была помадная начинка с натуральным коньяком и покрывались настоящим шоколадом на какао-масле. Вкус тех конфет был намного насыщеннее современного. Коньяк не только придавал благородному аромату, но и выполнял технологическую функцию – помогал начинке оставаться нежной без стабилизаторов.

Почему именно "Ромашка"?

О происхождении названия существует несколько версий. Самая популярная связана с цветком ромашкой как символом нежности, простоты и чистоты – качеств, хорошо отражающих мягкость помадной начинки. Стилизованное изображение ромашки на упаковке сделало конфету узнаваемой на полках магазинов по всему СССР.

Конфета "Ромашка" в разрезе

Есть и шутливая "львовская" версия: название вроде происходит от слова "ром" – намека на коньяк в составе. Работники фабрики говорили, что "Ромашка" к кофе – это "типично львовская история: чашечка кофе и конфета с коньяком". Хотя эта версия официально не подтверждена, она стала частью городской мифологии.

Что изменилось?

Современная "Ромашка" уже не та, что когда-то. Настоящий шоколад на какао-масле часто заменили кондитерской глазурью с растительными жирами, натуральный коньяк – ароматизаторами и эссенциями. Качественные какао-бобы и традиционные технологии уступили место более экономному решению.

Ретро-обверта изд конфеты "Ромашка"

Старшие львовяне говорят, что вкус стал более простым, менее глубоким. Но "Ромашка" сохранила главное – свое название, образ цветка на упаковке и мощную ностальгическую ауру.

Символ эпохи

Для нескольких поколений украинцев "Ромашка" остается не просто конфетой, а символом львовского кондитерского мастерства и сладкого детства. Это тот редкий случай, когда вкус способен мгновенно вернуть в то время, когда аромат какао от фабрики на Шептицких накрывал целый район, а жизнь казалась проще и светлее.

Возможно, именно поэтому "Ромашка" до сих пор остается одной из самых узнаваемых украинских конфет – ведь она несет в себе не только вкус, но и целую эпоху, воспоминания и историю города, всегда умело создавать что-то особенное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одних львовских конфетах со вкусом рождественских праздников. Они украшали праздничные столы, становились желанным подарком и формировали особый код воспоминаний, понятный миллионам людей.