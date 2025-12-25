Соленые огурцы, капуста и консервация: где вдвое упали цены на продукты для праздничных блюд

"Самый большой" желтый ценник висит на соленых огурцах

Накануне праздников украинские супермаркеты традиционно снижают цены на продукты, которые часто покупают к праздничному столу. Среди таких товаров — соленья, в частности огурцы, квашеная капуста, консервированный горошек и кукуруза.

Акционные предложения уже появились в торговой сети "Сильпо". Размер скидок колеблется от 31% до 50%. Все указанные предложения будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно, подробнее написал "Телеграф".

На что действуют скидки

Соленые огурцы от бренда "Гринвиль" продают вдвое дешевле. За упаковку весом 500 граммов нужно заплатить около 50 гривен вместо 99,0 гривны.

Перед праздниками в "Сильпо" снизили цены на соленье

Квашеная капуста с морковью от ТМ "ПП Диана-М" также стала доступнее. Скидка составляет 44%, поэтому 500 граммов продукта можно приобрести за 49,99 гривны вместо 89,99 гривны.

Квашеная капуста со скидкой 44% в сети "Сільпо"

Консервированный горошек и кукуруза от марки "Премия" продаются по более низкой цене. Банка весом 460 граммов стоит 39,99 гривны, что на 18 гривен дешевле обычной цены.

Консервированные горошек и кукурузу «Премия» продают дешевле

