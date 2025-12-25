Солоні огірки, капуста і консервація: де вполовину впали ціни на продукти до святкових страв

"Найбільший" жовтий цінник висить на солоні огірки

Напередодні свят українські супермаркети традиційно знижують ціни на продукти, які часто купують до святкового столу. Серед таких товарів — соління, зокрема огірки, квашена капуста, консервований горошок і кукурудза.

Акційні пропозиції вже з’явилися в торгівельній мережі "Сільпо". Розмір знижок коливається від 31% до 50%. Усі зазначені пропозиції діятимуть до 31 грудня 2025 року включно, детальніше написав "Телеграф".

На що діють знижки

Солоні огірки від бренду "Грінвіль" продають удвічі дешевше. За упаковку вагою 500 грамів потрібно заплатити близько 50 гривень замість 99,0 гривень.

Перед святами в "Сільпо" знизили ціни на соління

Квашена капуста з морквою від ТМ "ПП Діана-М" також стала доступнішою. Знижка становить 44%, тому 500 грамів продукту можна придбати за 49,99 гривні замість 89,99 гривні.

Квашена капуста зі знижкою 44% у мережі "Сільпо"

Консервовані горошок і кукурудза від марки "Премія" продають за нижчою ціною. Банка вагою 460 грамів коштує 39,99 гривні, що на 18 гривень дешевше від звичайної ціни.

Консервовані горошок та кукурудзу «Премія» продають дешевше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" значно подешевшали популярні консерви, які часто використовують для салатів і закусок на Новий рік.