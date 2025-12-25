Без языковых барьеров и бюрократии: украинка посоветовала страну для переезда (видео)

Она указала аспекты, которые являются одними из наиболее важных во время проживания

Украинка, прожившая несколько лет в Германии, вместе со своим парнем решила сменить страну проживания. После опыта жизни в Европе они выбрали совершенно другое направление — Азию.

Почему именно Грузия стала их новым домом и что в этой стране оказалось удобнее для украинцев, она рассказала на странице annush.ka.a в ТикТок.

По ее словам, опыт жизни в Европе дал возможность сравнить разные страны. После Германии они искали место, где проще жить, работать и адаптироваться без лишних формальностей.

Одной из главных причин переезда стала возможность легального проживания. Украинцы могут жить в Грузии до года без оформления дополнительных документов. Не нужно обращаться в учреждения или ждать разрешений — человек просто приезжает и может сразу арендовать жилье и работать.

Еще один важный фактор – аренда жилья. По сложности это примерно так же, как в Украине, и значительно проще, чем в большинстве европейских стран. Кроме того, услуги риелтора оплачивает владелец квартиры, а не арендатор.

Отдельно она отметила отсутствие языкового барьера. Большинство местных понимают украинцев, поэтому привыкнуть к жизни в стране легче. Это упрощает бытовые вопросы и ежедневное общение.

Также важной стала налоговая система. В Грузии действует низкая ставка для малого бизнеса — один процент. По ее словам, это значительно меньше, чем в Украине и многих странах Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка, несмотря на красоту, советует избегать переезда в эту европейскую страну из-за ее недостатков.