Без мовних бар'єрів та бюрократії: українка порадила країну для переїзду (відео)

Вона вказала аспекти, які є одними з найбільш важливих під час проживання

Українка, яка кілька років прожила в Німеччині, разом зі своїм хлопцем вирішила змінити країну проживання. Після досвіду життя в Європі вони обрали зовсім інший напрямок — Азію.

Чому саме Грузія стала їхнім новим домом і що в цій країні виявилося зручнішим для українців, вона розповіла на сторінці annush.ka.a в ТікТок.

За її словами, досвід життя в Європі дав можливість порівняти різні країни. Після Німеччини вони шукали місце, де простіше жити, працювати та адаптуватися без зайвих формальностей.

Однією з головних причин переїзду стала можливість легального проживання. Українці можуть жити в Грузії до одного року без оформлення додаткових документів. Не потрібно звертатися до установ або чекати дозволів — людина просто приїжджає і може одразу орендувати житло та працювати.

Ще один важливий фактор — оренда житла. По складності це приблизно так само, як в Україні, і значно простіше, аніж у більшості європейських країн. Крім того, послуги рієлтора оплачує власник квартири, а не орендар.

Окремо вона відзначила відсутність мовного бар’єра. Більшість місцевих розуміють українців, тому звикнути до життя в країні легше. Це спрощує побутові питання і щоденне спілкування.

Також важливою стала податкова система. У Грузії діє низька ставка для малого бізнесу — один відсоток. За її словами, це значно менше, ніж в Україні та багатьох країнах Європи.

