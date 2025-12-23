Не только низкие цены и безопасность: украинка рассказала, почему эту страну стоит выбрать для проживания (видео)

Эта страна за последние годы превратилась в один из самых динамичных регионов ЕС

Украинка рассказала, почему рассматривает Румынию как вариант для жизни в 2025 году. Эту страну Евросоюза часто не принимают во внимание, хотя она активно развивается и уже имеет заметные изменения в различных сферах.

Соответствующее видео было опубликовано на странице kora_yulia в TikTok. Юлия подробно объяснила, что именно ей нравится в этой стране.

Она отметила, что в 2025 году Румыния стала лидером среди стран ЕС по уровню освоения европейских средств. Миллиарды евро направили на дороги, больницы, цифровые сервисы и поддержку бизнеса, и эти изменения, по ее словам, хорошо видны в повседневной жизни.

Также украинка обратила внимание на экономические показатели страны. За последние 20 лет Румыния заняла второе место в Европе по росту ВВП, уступив только Польше. Она подчеркнула, что страна развивается быстрыми темпами.

Юлия отметила, что часто видит негативные отзывы о Румынии, но, сравнивая нынешнюю ситуацию с периодом своей жизни там около десяти лет назад, говорит о заметных изменениях в стране.

Один из городов Румынии

По ее словам, страна может подойти тем, кто готов интегрироваться даже во временный период. Она назвала среди преимуществ безопасность, близость к родным, доступные цены на жилье и продукты, а также дружелюбное отношение местных жителей.

В то же время, женщина обратила внимание и на сложности. Она подчеркнула, что без знания румынского языка адаптация будет тяжелой. Минимальная зарплата, по ее словам, составляет около 800–850 евро, а из-за налогов, достигающих почти 45%, на руки остается значительно меньше.

