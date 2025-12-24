За красотой - ощутимые недостатки: украинка посоветовала не переезжать в эту европейскую страну (видео)

Трудности могут быть даже у местных

Жизнь во Франции часто представляют как мечту с красивыми улицами и высоким уровнем комфорта, но реальность может оказаться значительно сложнее. Украинка, которая пожила там некоторое время, откровенно рассказала о вещах, к которым она так и не смогла привыкнуть.

По ее словам, не все аспекты французской реальности подходят иностранцам, даже тем, кто планирует остаться надолго. Соответствующее видео было опубликовано на странице milihula.kateryna в ТикТок.

Прежде всего она обратила внимание на медленную работу с документами. Оформление любых услуг может длиться месяцами, хотя со временем к этому, по ее словам, можно привыкнуть.

Украинка также отметила, что уровень зарплат в разных сферах почти не отличается. В среднем разница составляет около 300 евро от минимальной зарплаты в 1800 евро, а доход свыше 5000 евро в месяц имеет всего около 10% населения. Отдельно упомянула сложности для иностранцев на рынке труда. По ее наблюдениям, при выборе между французом и приезжим работодатели чаще предпочитают граждан своей страны.

Еще одной проблемой она назвала высокие налоги, которые могут достигать 45%. Поэтому, по ее словам, малому и среднему бизнесу трудно работать, а новые кафе или салоны часто быстро закрываются.

Елисейские поля в Париже - источник фото: Рlanet of Hotels

Также есть трудности с медициной. В небольших городах, расположенных в часе езды от Парижа, сложно найти врача, а ожидание скорой помощи может занять от пяти до десяти часов.

Она отметила и языковой барьер. По ее словам, без знания французского языка даже на базовом уровне могут возникать проблемы в общении и получении услуг, поскольку английский владеют неохотно.

