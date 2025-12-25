Сэкономите целых 300 грн: в каких магазинах искать "желтые" ценники на продукты для закусок

Некоторые продукты, которые наиболее пользующиеся спросом во время зимних праздников, подешевели вдвое

Перед праздниками украинские супермаркеты предлагают акционные цены на продукты, которые чаще всего попадают на новогодний стол. "Сильпо" тоже имеет чем порадовать граждан.

Там действуют выгодные акции до -55% на некоторые популярные продукты для закусок. Приобрести товары по акционным ценам можно до конца этого года, сообщает "Телеграф".

Что можно купить по акции

Тунец Rio Mare в собственном соку или оливковом масле (3 банки по 80 граммов) сейчас стоит 249,0 гривны вместо 549,0 гривны — экономия 300 гривен.

Консервированный тунец Rio Mare по выгодной цене. Фото: буклет с акциями сети

Колбаса "Алан" "Ностальгия" (330 граммов) продается со скидкой 48% — 179,0 гривны вместо 344,0 гривны.

Колбаса "Алан" со скидкой почти 50%. Фото: буклет с акциями сети

Красная икра также доступна по акционной цене – скидка 40%. Предложение охватывает популярные марки, среди которых "Norven" и "Остров".

Красная икра. Фото: буклет с акциями сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что приятные и ощутимые скидки действуют не только на подобные продукты. Сэкономить в "Сильпо" удастся и на консервации, в том числе огурцах, квашеной капусте, консервированном горошке и кукурузе. Мы узнали, на что больше всего упала цена.