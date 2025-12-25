Зекономите аж 300 грн: у яких магазинах шукати "жовті" цінники на продукти для закусок

Деякі продукти, які найбільш мають попит під час зимових свят, подешевшали вдвічі

Перед святами українські супермаркети пропонують акційні ціни на продукти, які найчастіше потрапляють на новорічний стіл. "Сільпо" теж має чим потішити громадян.

Там тривають вигідні акції до -55% на деякі популярні продукти для закусок. Придбати товари за акційними цінами можна до кінця цього року, повідомляє "Телеграф".

Що можна купити по акції

Тунець Rio Mare у власному соку або в оливковій олії (3 банки по 80 грамів) зараз коштує 249,0 гривень замість 549,0 гривень — економія 300 гривень.

Консервований тунець Rio Mare за вигідною ціною. Фото: буклет з акціями мережі

Ковбаса "Алан" "Ностальгія" (330 грамів) продається зі знижкою 48% — 179,0 гривень замість 344,0 гривень.

Ковбаса "Алан" зі знижкою майже 50%. Фото: буклет з акціями мережі

Червона ікра також доступна за акційною ціною — знижка 40%. Пропозиція охоплює популярні марки, серед яких "Norven" та "Острів".

Червона ікра. Фото: буклет з акціями мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приємні та відчутні знижки діють не тільки на подібні продукти. Зекономити в "Сільпо" вдасться і на солінні, зокрема огірках, квашеній капусті, консервованих горошку та кукурудзі. Ми дізнались, на що найбільше впала ціна.