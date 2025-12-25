Выстрел в нечистую силу? Откуда взялось мистическое название этого поселка на Днепропетровщине

По легенде, именно здесь кошевой атаман Иван Сирко охотился на черта.

Чортомлык – поселок в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Он расположен на правом берегу Днепра, южнее Покрова и западнее Никополя. Поселок относится к Покровской городской общине.

"Телеграф" решил рассказать о Чортомлыке, в котором в начале полномасштабной войны проживало около 1 290 человек. Этот топоним связан с очень увлекательной легендой.

Название населенного пункта напрямую связано с рекой Чортомлык — небольшим притоком Днепра (или одним из его рукавов), протекавшим по этой местности до создания Каховского водохранилища. Исторические карты и современные географические справочники фиксируют существование реки Чортомлык в Никопольском районе Днепропетровской области.

Легенда об одном из подвигов атамана Сирко

Название Чортомлык имеет интересное происхождение и связано с местным фольклором. По одной из самых известных легенд, реку назвали так из-за мистического события с участием славного казацкого кошевого атамана Ивана Сирко.

В народном предании говорится, что Сирко узнал о том, что в этой реке появляется нечистая сила — черт, который пугал местных жителей и наносил им вред. Казацкий атаман подготовил серебряные пули, дождался появления мерзкого существа у воды и попал в него из пистоля. Черт только "млыкнул" (мелькнул) вверх ногами и скрылся в воде.

Якобы с тех пор река стала называться Чортомлыком. Конечно, эта легенда далека от правды, но она сохранилась в народной памяти из сказаний о казачьих временах. Не зря в ней упоминается прославленный атаман Иван Сирко, известный многими настоящими подвигами.

Славная история Чортомлыцкой Сечи

Кроме поселка и реки, это название вошло и в историю казачества из-за Чортомлыцкой Сечи — одной из важных Запорожских Сечей, основанной в 1652 году на острове Чортомлык (или Базавлук). Военный городок был окружен семью реками — Чортомлык, Скарбна, Скажена, Коривка, Прогний, Павлюк и Подпольная.

Сечь выполняла роль военного и административного центра Запорожского казачества дольше всех других казацких форпостов – 57 лет. Известно о разгроме 60-тысячного османско-татарского войска, которое неожиданно напало на Сечь в новогоднюю ночь 1675—1676; а также Крымском походе 1676 года, когда запорожцы под руководством Сирка впервые форсировали Сиваш и разгромили ханскую столицу Бахчисарай. И это далеко не все военные операции.

Трагический конец

В марте 1709 года, когда несколько тысяч отряд запорожцев во главе с кошевым атаманом Костем Гордиенко стал на сторону гетмана Ивана Мазепы и шведского короля Карла XII, русский царь Петр I приказал организовать карательный поход.

Чертомлыцкая Сечь. Фото: НСН Украина

Московские войска опустошали казацкие городки и села, но захватить Сечь с наскока им не удалось, поэтому осада длилась более десяти дней. 25 мая 1709 года казаки на лодках отошли вниз по Днепру. Московиты пообещали помилование тем, кто сдастся, из-за чего на острове оставили тяжелораненых.

Обещание нарушили: 156 пленных казнили, сечевую крепость разрушили, а все постройки сожгли. После этого вражеские отряды двинулись дальше по Днепру, истребляя даже тех казаков, которые не участвовали в боевых действиях, а занимались мирными промыслами.

Уже в 20 веке места, где находилась Чертомлыцкая Сечь, затопили воды Каховского водохранилища.

Современный Чертомлык

Сегодня поселок является небольшим населенным пунктом с железнодорожной станцией на линии, соединяющей Запорожье с Кривым Рогом, и расположен вдоль важной транспортной трассы H23, связывающей эти регионы.

Название Чортомлык возникло не случайно: оно связано с географической особенностью местности — рекой, которая дала имя и самому населенному пункту. Легенда об Иване Сирке и убитом черте является важной частью локального фольклора и демонстрирует, как народные сказания объясняют происхождение топонимов, сочетая историю казачества с мифическими мотивами.

