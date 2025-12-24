Не дождалось декоммунизации: в Украине до сих пор есть село, названное фамилией главы СССР

В селе проживало всего 16 человек

В Украине есть названия сел, которые произошли еще от казацких времен, народных легенд и двух "одинаковых" холмов. Но есть и такие, которые, несмотря на процессы декоммунизации, до сих пор названы в честь руководителей СССР.

Среди них, в частности, поселок Черненко в Донецкой области. "Телеграф" расскажет о населенном пункте, созвучном фамилии одного из последних генеральных секретарей КПСС.

Так, Черненко – это село Сартанской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области Украины. Оно находится к северо-востоку от Мариуполя. Расстояние от села до Новоазовска около 36 км.

Село Черненко. Карта

Общие сведения

На расстоянии около 1 километра от села пролегает автодорога местного значения. Это автодорога из Павлополя в Мариуполь.

Село Черненко. Карта

Через реку Кальмиус земли села граничат с другим районом. В частности, с территорией села Орловское Тельмановского района.

Карта Донецкой области

Сколько человек проживало в селе

По данным переписи 2001 года население села составляло 16 человек. Среди них 93,75% отметили родным язык украинский, а русский — только 6,25%. По состоянию на декабрь 2025 года село Черненко оккупировано российскими войсками.

Село Черненко. Фото Googlemaps

В честь кого названо село

Черненко Константин Устинович – советский партийный и государственный деятель, с 1984 по 1985 год – генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР. Депутат Верховного Совета СССР четырех созывов.

Константин Черненко. Фото Википедия

Работал в аппарате комсомола и партии. В 1960 году Черненко стал руководителем аппарата Президиума Верховного Совета СССР. Впоследствии он стал руководителем личного секретариата Леонида Брежнева.

После смерти Юрия Андропова (9 февраля 1984 г.) Черненко стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Примечательно, что Черненко никогда не упоминал о своем украинском происхождении.

Константин Черненко Фото Википедия

10 марта 1985 года Константин Черненко скончался от остановки сердца. Он руководил СССР в течение 1 года и 25 дней и стал последним генсеком, похороненным у Кремлевской стены.

