Здесь нашли одно из самых ценных сокровищ Украины. Где находится город Покров и как он назывался раньше

Золото скифов, слава казаков и промышленная мощь – это уникальная история города Покров.

Покров – город, который, на первый взгляд, может показаться обычным промышленным центром с населением около 39 тысяч человек. Но за этой скромной "маской" кроется уникальная история, уходящая корнями в глубину тысячелетий и органично сочетающая древнее наследие с современным промышленным развитием.

Здесь найдена легендарная скифская пектораль, отсюда выходили на бой казаки Чортомлицкой Сечи, здесь родилась мощная индустрия марганцевой добычи. "Телеграф" рассказывает о городе, где каждый квадратный километр пропитан историей.

Город Покров – это центр Покровской городской общины, расположенный в Днепропетровской области. Оно раскинулось в бассейне реки Базавлук. Расстояние до областного центра – города Днепр – составляет около 150 километров.

История Покрова: пять тысяч лет на перекрестке цивилизаций

Территория современного Покрова относится к древнейшим местам заселения на украинских землях. Более 5 тысяч лет назад, в эпоху строительства египетских пирамид, здесь проходила условная граница между двумя противоположными мирами – земледельческой культурой трипольцев и кочевой ямной цивилизацией.

Этот степной край стал своеобразным коридором истории, через который прошли волны самых разных народов. Киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, печенеги, половцы и татары – каждый из этих народов оставил свой уникальный след в культурной мозаике региона.

Золотая пектораль – клад тысячелетий

Наиболее удивительным свидетельством древней истории края является скифский курган "Толстая Могила", расположенный недалеко от города. В 1971 году археологи совершили здесь сенсационное открытие – нашли золотую пектораль, шедевр древнего ювелирного искусства, который сегодня считается одной из самых ценных исторических реликвий Украины.

Золотая пектораль

Изготовленная, вероятно, в греческих мастерских, пектораль имеет три яруса со скульптурными изображениями сцен из жизни скифов: в верхнем – два полуобнаженных мужчины держат растянутую шкуру, вокруг – животные, в среднем ярусе – растительные орнаменты и птицы, а в нижнем ярусе – сложные анимы.

Золотая пектораль, фрагмент

Сегодня золотая пектораль хранится в Сокровищнице Национального музея истории Украины в Киеве и является настоящей гордостью украинской культуры и истории. Ее образ вошел в национальную символику, вдохновляя исследователей и художников, а также является важным маркером идентичности.

Козацкая слава Запорожских Сечей

В XVII-XVIII веках эти земли стали частью легендарной казацкой истории Украины. Здесь размещались Базавлуцкая и Чортомлицкая Сечи – центры козацкой вольницы и борьбы за независимость.

Кошевой атаман Иван Сирко

Именно отсюда легендарный атаман Иван Сирко и его собратья совершали свои знаменитые походы, защищая украинские земли от вражеских набегов. Дух казацкой свободы и независимости навсегда запечатлелся в исторической памяти этого края.

Рождение индустриального гиганта

Современная история Покрова началась в 1883 году с геологического открытия, навсегда изменившего судьбу этого края. Геолог Валериан Домгер обнаружил здесь значительные залежи марганцевой руды – стратегически важного ресурса для металлургической промышленности.

Первая механизированная шахта в Покрове

Уже через несколько лет началась активная промышленная разработка Покровских рудников. Сначала добыча осуществлялась подземным способом, в тяжелейших условиях для шахтеров. Впоследствии технологии совершенствовались, и был внедрен открытый метод добычи руды.

Памятный камень в Покрове

Вокруг рудников начали формироваться быстро разрастающиеся рабочие поселки. В 1956 году несколько таких поселений объединились в город, получивший название Орджоникидзе – в честь советского партийного деятеля. Город стал мощным промышленным центром с развитой инфраструктурой горно-обогатительных комбинатов и химических предприятий.

Возвращение исторической идентичности

2016 принес городу новое название и символическое возвращение к собственной истории. В рамках общеукраинской кампании декоммунизации встал вопрос о переименовании города Орджоникидзе.

Стелла на въезде в город

В отличие от многих других населенных пунктов, Покров не имел древнего исторического названия, которое можно было бы просто восстановить. Это привело к оживленным дискуссиям среди жителей, ученых и общественных активистов. Было предложено более 50 разных вариантов нового названия.

Среди самых популярных предложений:

Великий Луг – отсылка к местной топонимике и козацкому прошлому;

Чортомлык и Базавлук – в честь близких рек и козацких Сечей;

Пекторальск – в честь легендарной скифской находки.

Фрагмент из решения Верховной Рады о переименовании города Покровска.

Однако победило название "Покров" – этот вариант поддержали большинство жителей, местные власти и Институт национальной памяти, ведь название не нарушает законодательство о декоммунизации.

Что посмотреть в Покрове

Парк имени Бориса Мозолевского – одна из самых любимых и важных общественных зон отдыха в городе Покров. Парк официально открыли 21 июня 2017 после масштабной реконструкции, которая сделала его современным, живописным и комфортным местом для отдыха жителей всех возрастов.

Борис Мозолевский с пекторалью из Толстой Могилы

Название парка связано с Борисом Мозолевским – выдающимся археологом, сделавшим одно из величайших открытий ХХ века – золотую пектораль из Толстой Могилы. Это событие прославило Покров далеко за пределами Украины, и парк стал закономерной памятью о вкладе ученого в сохранение культурного наследия города и страны.

Парк оснащен современными спортивными и детскими площадками, аттракционами, есть даже скейт-парк, привлекающий молодежь и активных жителей. Особенно популярной стала "Шахматная аллея", где можно приятно провести время, развивая логику и общаясь с друзьями. Пространство регулярно обновляется и улучшается, став символом развития города и заботы о здоровье граждан.

Шахматная аллея в парке

Зеленые скульптуры в парке

Аллея в парке

Современный Покров объединяет многовековую историю древних степных народов, славное казачье прошлое и современное индустриальное развитие. Он стал ярким примером украинского города, который помнит свою историю, чтит традиции и устремлен к будущему.

