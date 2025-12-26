Детские посевалки на Василия: хорошие тексты для мальчиков всех возрастов, которые легко выучить

Простые тексты, которые малыши выучит с первого раза

Посевалки – одна из самых теплых и веселых рождественских традиций во время новогодних праздников. Это обряд засева на счастье, здоровье и достаток, сохранившийся еще с дохристианских времен. Посевают на Василия — по новому стилю 1 января, а по старому — 14-го.

Традиционно ходят посевать мальчики, и именно нога мужчины должна первой ступить в дом – считается, что это приносит удачу в новом году. Дети заходят в дома родственников, соседей или знакомых, рассыпают зерно, пшеницу или овес и произносят короткие стихотворные пожелания.

Посевают утром, сразу после восхода солнца, зерно носят в перчатке, мешочке или кармане. Рассыпают его легким жестом, а после обряда детей одаривают сладостями или деньгами. Зерно не выбрасывают — его впоследствии собирают и отдают птицам или добавляют в корм скоту.

Телеграф подготовил для вас самые красивые посевалки, которые легко выучить детям. Эти тексты быстро запоминаются и хорошо звучат.

Посевалки для детей 2-4 года

Сею-сею-посеваю,

С Новым Годом вас поздравляю,

Открывайте сундучок

Да давайте пятачок!

***

Сею, сею, посеваю

Счастья, радости желаю.

Чтобы вам весь Новый год

Было лучше, чем в прошлом!

***

Сею, сею посеваю

С Новым годом вас поздравляю

С Новым годом и с Васильком

Дайте деньги с кошельком.

***

Рожью, рожью из ладони,

По полу, по скамейке,

Засеваю в вашем доме –

Будьте сильны и богаты!

Чтобы сбылось все невроки –

С новым счастьем, с Новым годом!

Семья за праздничным ужином. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Посевалки для детей 4-6 лет

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом вас поздравляю!

Чтобы вы Господь Хозяин,

были такие чистые,

как наши святки Пречистые.

Чтобы были такие красные,

как наше солнце ясно!

Чтобы были такие величественные,

как наш хлеб пшеничный!

***

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом Вас поздравляю

К счастью, к здоровью, к Новому году!

Чтобы лучше родило, как в прошлом году.

Рожь, пшеница, горох, чечевица

Конопля к потолку, а лен по колено

Чтобы вас, крестных, голова не болела!

***

Сею, сею посеваю

Сею, сею посеваю

С Новым Годом всех поздравляю!

Чтобы вам весело жилось,

Чтобы задуманное сбылось,

Чтобы никогда не болели,

Чтобы ничего не болело

Чтобы в труде все горело,

Да и в кармане шелестело!

Чтобы как цветы вы цвели

Сто лет прожили!

Посевалки для детей 7-9 лет

Сею, сею, засеваю

Сею, сею, засеваю,

Ваш дом не ухожу,

С Новым годом иду в дом,

Что-то вам должен поздравлять:

Всем здоровье непременно,

Чтобы наша Украина

День новый встречала в мире,

Чтобы детские шутки искренни

Веселели ваш дом,

Чтобы денег было много.

Чтобы с того и мы что-то имели –

И к хлебу, и к салу…

***

Сием, сеем, посеваем

Сием, сеем, посеваем,

Счастья-судьбы вам желаем!

В счастливом вашем доме,

Чтобы вы все были богаты,

Чтобы лежали на столе

Поляницы немалые,

Чтобы были у вас колбасы,

Молоко и сало, и мясо,

И блины, и пирожки,

И пушистые пончики.

Чтобы были вы в этом доме

И счастливы, и веселы!

***

Сием, ресниц, посеваем

Сием, ресниц, посеваем,

С Новым годом вас поздравляем –

К счастью, к здоровью,

В Новый год!

Чтобы вам уродило лучше, чем в прошлом году, –

Конопля под потолок,

А лен до колена,

Чтобы вам, хозяева,

Голова не болела!

***

Сейся родись рожь-пшеница

Сейся родись рожь-пшеница,

К счастью, на здоровье, на Новый год,

Чтобы вам уродило лучше, чем в прошлом году, –

В поле – зерном, у дома – добром,

В печи – пирогами, на столе – хлебами,

Да будет ваш дом радостью богат,

Пусть славится добром, медом, пивом и вином,

Хорошими пирогами и счастливыми песнями!

***

Сейся, родись

Сейся, родись,

Рожь, пшеница,

Горох, чечевица,

И всякая пашница

Внизу корневая,

Сверху колосистая,

Чтобы на будущий год

Было больше, чем в прошлом.

Чтобы всего было достаточно

И в амбаре, и на поле.

***

Рожью, рожью из ладони

Рожью, рожью из ладони,

По полу, по скамейке,

Засеваю в вашем доме –

Будьте сильны и богаты!

Чтобы сбылось все невроки –

С новым счастьем, с Новым годом!

Новогодний декор. Фото: freepik

Посевалки для детей 9-11 лет

Нас послал Святой Василий

Нас послал Святой Василий

Засевать в метель

И особый дал приказ,

Чтобы засеяли и у вас!

Еще научил говорить так:

"На любовь сеем мак,

Сеем рожь во благо,

А для смеха вот пшено,

На здоровье вам овес,

Чтобы был крепкий род весь.

А от завистливых лиц

Сеем вам пшеницу-хлеб!

Сеем, сеем, засеваем,

С Новым годом вас поздравляем!

***

Сею, сею, посеваю,

С Новым годом вас поздравляю!

Желаю счастья, благополучия,

Чтоб не было у вас беды!

Ни ветра на запруде,

Ни ссоры в вашем доме!

Чтобы каши все готовы

Ели дети все здоровые!

Чтобы вам было из них утешение,

А на мне – денег полмеха!

Сейся, родись

Рожь-пшеница,

Да всякая пашница!

Снизу корнистая,

Сверху колосистая,

А поле – мед с рожью,

А в доме – все с добром!

Христос рождается!

***

Сею, сею, засеваю!..

На добро я уповаю!

Вот пшеничка и пшено,

Чтобы любовь здесь цвела!

Вот горох и чечевица,

Чтобы улыбались ваши лица.

Гречки, ячки вам и риса,

Год Новый чтоб не медлил,

А принес в ваш дом

Все, что можно только желать!

С. Крупчан

