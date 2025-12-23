Тронут до слез: самые искренние тосты на Новый год 2026 своими словами

Такие тосты говорят, когда в комнате становится тихо, а потом все обнимаются

Новый год — это не только о фейерверках и дате в календаре, но и о душевных тостах. Именно в этот момент мы даем себе возможность остановиться и подумать, что сделать за прошлый год, чего добились и что хотим получить в будущем.

"Телеграф" собрал для вас подборку тостов на Новый год 2026, которые точно коснутся сердца всех присутствующих. Мы собрали вам душевные тексты своими словами.

Тосты своими словами на Новый год

За год, который мы не планировали, но прожили. За дни, когда было страшно, и за ночи, когда не спалось. За моменты, когда казалось, сил больше нет, а они каким-то чудом появлялись. Пусть 2026 год будет годом, в котором нам не придется доказывать свою выдержку каждый день. Пусть он будет годом, в котором можно жить.

***

За тех, кто видел нас уставшими, злыми, разбитыми – и не ушел. Кто слышал наши страхи и не обесценил. Кто молча варил чай, когда слова были излишни. Пусть в новом году мы чаще благодарим этих людей — не потом, а сразу.

***

За дом, который иногда не имеет стен, но имеет тепло. За место, где нас ждут не за что-нибудь, а просто так. Пусть в 2026 году каждый найдет свой дом из людей, воспоминаний и ощущения безопасности.

Снежная улица. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

За право начинать сначала. Даже если что-то не вышло. Даже если стыдно, больно или страшно. Новый год — не об идеальных результатах, а о шансе не сдаваться. Пусть 2026 год даст нам смелость попробовать еще раз.

***

За будущее. Не за сказку – за настоящее. За свет, который не слепит, а греет. За дни, когда хочется просыпаться. Пусть 2026 год станет годом, в котором надежда перестанет быть роскошью.

***

За Украину. За ее боль и ее несокрушимость. За людей, которые держатся, даже когда тяжело дышать. Пусть новый год принесет не только веру и тишину без взрывов. Мы это заслужили.

***

За тишину, которую мы мечтаем услышать. Не пустую, не страшную, а настоящую. Ту, в которой не содрогаешься. Пусть новый год принесет тишину без тревог и ночи без страха. Мы заслуживаем сон без сирен.

***

Для тех, кто отдал жизнь, чтобы мы могли жить. Мы не привыкнем и не забудем, потому что память у нас не камень, а сердце. Пусть в 2026 году она станет не только болью, но и силой.

***

За победу – не громкую, а настоящую. Не только на картах, а в жизни. В возможности жить без войны. В детях без травм. В будущем без "если". Пусть 2026 год станет годом, когда слово "война" начнет отходить в прошедшее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нарядить вместо елки. Если хочется больше разнообразия, а елка надоела, ее можно заменить.