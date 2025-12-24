Простые, но очень красивые: короткие колядки для малышей, которые легко учатся

Дети колядуют в школах, садиках, для соседей и родственников — и этим поддерживают традицию, которая в Украине передается из поколения в поколение

Колядки – это первое знакомство детей с Рождеством. Именно с кратких и понятных текстов у них начинается настоящий праздник. В украинской традиции колядование — это не просто пение, а способ передать рождественскую весть и пожелать добра.

Традиционно колядуют, ходя от дома к дому, поют колядки, поздравляют хозяев и желают мира, здоровья и довольства. Колядки для малышей должны быть простыми, мелодичными и звучать красиво.

Красивые и короткие колядки для детей

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Колядин-дин,

я бабусю, один.

Винеси мені пиріжечок

та положи у мішечок

З руками, з ногами,

щоб бігав за нами.

***

Я дівчина маленька,

В мене платтячко рябеньке.

Я ще не знаю, ні аз, ні буки,

Дайте мені червінчика в руки.

Будьте з празником здорові!

***

Зараз хочу привітати

Вас усіх з веселим святом,

Я вам хочу побажати,

Щоб добро прийшло до хати,

Щоби жити і радіти,

Щоб росли здорові діти,

Щоби сонечко веселе

Вашу тішило оселю!

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

