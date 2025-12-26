Бендерики не на честь Бандери? Чому трикутні млинці мають таку назву

Їх особливість у хрумкій та золотій скоринці

Чимало українських регіонів мають свої унікальні локальні страви, не виключенням стали й бендерики. Адже цей особливий вид налисників часто можна зустріти на півдні та в центрі України.

"Телеграф" розповість, про походження бендериків, а також значення їх назви. Зауважимо, що бендери чи бендерики — це трикутні млинці з м'ясною начинкою, обсмажені до золотої хрумкої скоринки.

Історія бендериків

Фактично історики виділяють дві версії утворення назви бендериків. Одна — географічна, якій надає перевагу більшість науковців, та друга — побутово-культурна. За географічною версією, бендерики з'явились в Україні ще за часів козацтва і поєднали в собі українську та молдавську кухню. Адже вважається, що назва бендерики походить від міста-порту в Молдові Бендери. Воно знаходилось на берегу річки Дністер, куди в давнину часто плавали українські козаки.

Нібито саме там вони побачили страву, яка згодом надихнула господинь загортати млинці з м'ясною начинкою в трикутники. Потім їх обсмажували на пательні до золотої та хрумкої скоринки.

Побутово-культурна версія — назва страви могла утворитись з діалектного слова чи прізвиська, пов'язаного з людиною, що популяризувала страву. Цілком можливо, що один з кухарів мав прізвище Бендера чи щось на кшталт цього.

Зауважимо, що назва страви хоч і співзвучна з ім'ям українського політичного діяча Степаном Бандерою, насправді не пов'язана з ним. Адже бендерики з'явились в Україні ще за довго до політичної діяльності Бандери та його народження.

Де вперше з'явились бендерики

В давнину бендерики були популярні на півдні та в центрі України, а особливо в регіонах, що були близькими до Молдови та Дністра. Згодом вони поширились майже на всю територію країни, подекуди видозмінюючи назву. До прикладу, в Бессарабії — це бендерики чи бендеривські млинці, на сході та півночі — трикутні млинці, а на заході — налисники.

Фактично назва бендерики наразі набуває популярності майже в усіх регіонах, але саме як слово побутового вжитку її можна почути здебільшого на півдні України.

