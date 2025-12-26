Одна помилка може занапастити різдвяний кактус під час цвітіння: що не можна робити з вазоном

Цю помилку допускають багато любителів кімнатних рослин

Різдвяний кактус — улюблений вазон багатьох любителів кімнатних рослин, тому що в період новорічних свят він зацвітає красивими рожевими або білими квітами. Ця рослина має наукову назву "Шлюмбергера", але в народі її називають просто — різдвяник або декабрист. Такий вазон загалом не дуже вимогливий, але любить догляд та турботу.

"Телеграф" розповідає, якої помилки не варто припускатися, щоб не занапастити різдвяник, особливо взимку, коли він цвіте.

Як доглядати різдвяного кактуса?

Природне місце існування різдвяних кактусів — тропічні ліси Південної Америки, пише Express. А це означає, що вони ростуть в основному під масивними деревами і отримують мало вологи із землі, вбираючи велику частину води з вологого середовища. Подібні умови потрібно створити цим кактусам і у вазонах.

Фото: Getty Images

Головна помилка, яку допускають багато хто — це зайвий полив, особливо в період цвітіння. Різдвянику потрібно, щоб грунт повністю просихав між поливами, а саме внесення води в ґрунт має бути не частим.

Якщо помітили, що гілки і листки декабриста вкрилися плямами, значить коріння вже почало гнити і рослина може загинути. Постарайтеся не поливати вазон, доки ґрунт у ньому не висохне повністю.

У зимовий період найкраще поливати різдвяник не частіше, ніж раз на три тижні. А коли потеплішає, вазон можна поливати трохи частіше, оскільки навесні декабристи зазвичай активно ростуть.

