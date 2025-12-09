Успеете к праздникам: самый быстрый способ вырастить зеленый лук зимой

Это простой и практичный способ вырастить зелень

Свежая зелень посреди зимы — отличное дополнение к любимым блюдам, особенно это актуально перед праздниками. А вырастить ее вы можете своими руками. Например, зеленый лук можно не покупать, а прорастить на подоконнике самостоятельно.

"Телеграф" рассказывает о самом быстром способе выращивания зеленого лука, чтобы точно успеть к праздникам.

Как вырастить зеленый лук

Самый быстрый способ прорастить перья зеленого лука — это поставить луковицы в воду, пишет издание Star of Nature. Перед тем, как приступать к выращиванию, нужно подготовить весь необходимый инвентарь.

Для этого вам понадобится специальный контейнер или же просто пластиковые стаканчики. Также подберите несколько небольших здоровых луковиц и подготовьте отстоявшуюся воду.

Налейте в емкости немного воды, примерно 1-2 см и поместите луковицы так, чтобы они не полностью были в воде, а только нижней частью с корнями. Большая часть луковицы должна быть над водой, чтобы не гнила.

Первые несколько дней можно держать контейнеры с луковицами в прохладном тусклом месте. А когда начнут прорастать первые перья, перенесите их на светлый подоконник в тепло. Не забывайте менять воду, чтобы предотвратить закисание и гниение. Это нужно делать раз на 2-3 дня.

Когда перья прорастут достаточно высоко, их можно срезать и добавлять в любимые блюда. А после срезания будут расти новые, главное не забывать менять воду.

